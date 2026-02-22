Choque por alcance deja 2 lesionados en autopista México-Querétaro

El Marqués, 22 de febrero de 2026. —Al menos dos personas resultaron lesionadas de consideración tras un choque por alcance entre dos vehículos compactos sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 192.5, en dirección a la capital del estado.
La colisión ocurrió a la altura de la comunidad de El Colorado, en el municipio de El Marqués, donde uno de los automóviles fue proyectado contra el muro de concreto de la vialidad tras recibir el impacto por la parte trasera.
La autopista México-Querétaro registra de manera recurrente accidentes por alcance en tramos cercanos a zonas urbanas, donde las variaciones de velocidad entre vehículos representan un factor de riesgo constante para los automovilistas.
Ambos vehículos quedaron con severos daños materiales sobre el carril de la autopista México-Querétaro en el km 192.5. rotativo.com.mx
El vehículo que recibió el golpe inicial quedó severamente dañado tanto en la parte trasera como en la frontal, luego de ser lanzado contra la barrera de contención. Los dos ocupantes que presentaron lesiones se encontraban en esta unidad. El segundo automóvil, presuntamente responsable del percance por no guardar la distancia reglamentaria, registró daños materiales en su parte delantera.
Choque en autopista México-Querétaro sin atención inmediata
Al momento del reporte, los servicios de emergencia no habían arribado al lugar del siniestro. Tampoco se registraba presencia de personal de la Guardia Nacional para el control del tránsito vehicular en la zona, lo que generaba afectaciones a la circulación en ese tramo de la autopista.
Testigos del percance indicaron que los lesionados permanecían dentro del vehículo a la espera de atención paramédica. Las condiciones del impacto sugieren que la velocidad y la falta de distancia de seguridad fueron factores determinantes en la gravedad de los daños.