Choque por alcance deja 2 lesionados en autopista México-Querétaro

Colisión por alcance proyecta vehículo contra muro de concreto en El Marqués.

Dos vehículos compactos dañados tras choque por alcance en autopista México-Querétaro a la altura de El Colorado en El Marqués

Ambos vehículos quedaron con severos daños materiales sobre el carril de la autopista México-Querétaro en el km 192.5.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

El Marqués, 22 de febrero de 2026. —Al menos dos personas resultaron lesionadas de consideración tras un choque por alcance entre dos vehículos compactos sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 192.5, en dirección a la capital del estado.

La colisión ocurrió a la altura de la comunidad de El Colorado, en el municipio de El Marqués, donde uno de los automóviles fue proyectado contra el muro de concreto de la vialidad tras recibir el impacto por la parte trasera.

La autopista México-Querétaro registra de manera recurrente accidentes por alcance en tramos cercanos a zonas urbanas, donde las variaciones de velocidad entre vehículos representan un factor de riesgo constante para los automovilistas.

El vehículo que recibió el golpe inicial quedó severamente dañado tanto en la parte trasera como en la frontal, luego de ser lanzado contra la barrera de contención. Los dos ocupantes que presentaron lesiones se encontraban en esta unidad. El segundo automóvil, presuntamente responsable del percance por no guardar la distancia reglamentaria, registró daños materiales en su parte delantera.

Choque en autopista México-Querétaro sin atención inmediata

Al momento del reporte, los servicios de emergencia no habían arribado al lugar del siniestro. Tampoco se registraba presencia de personal de la Guardia Nacional para el control del tránsito vehicular en la zona, lo que generaba afectaciones a la circulación en ese tramo de la autopista.

Testigos del percance indicaron que los lesionados permanecían dentro del vehículo a la espera de atención paramédica. Las condiciones del impacto sugieren que la velocidad y la falta de distancia de seguridad fueron factores determinantes en la gravedad de los daños.

seguridad sucesos accidente movilidad

