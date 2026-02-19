Querétaro, 19 de febrero de 2026. —Al menos 40 familias de ex trabajadores ferroviarios que habitan dentro del derecho de vía federal en la zona de Los Alcanfores, municipio de Querétaro, deberán ser removidas para la construcción de la estación del tren rápido México-Querétaro, confirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.

Las viviendas se ubican en el terreno donde se proyecta edificar una de las terminales del megaproyecto de 226 kilómetros que conectará la capital del país con el Bajío, cuyo inicio de operaciones está previsto para 2027.

La situación de estas familias se suma a los casos de reubicación que ya documentó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que a principios de febrero confirmó el desplazamiento de al menos 25 familias que habitaban viviendas y vagones en el derecho de vía federal a lo largo del trazo.

Gudiño precisó que la dependencia federal ya mantiene diálogo con los habitantes de Los Alcanfores, aunque aún no existe un plan definitivo de reubicación ni se han definido esquemas de indemnización o apoyo para este grupo.

"Son aproximadamente 40 familias las que están ahí, son ex trabajadores de trenes", explicó el funcionario, quien agregó que las acciones concretas se determinarán una vez que se presente el diseño final de la estación.

Movilidad en El Marqués, la otra preocupación por el tren en Querétaro

Además de la remoción de viviendas en Los Alcanfores, Gudiño identificó al municipio de El Marqués como el punto de mayor inquietud por el impacto que la estación del tren generará en la movilidad vial de la zona.

La próxima semana se llevarán a cabo mesas de trabajo por municipio con participación de autoridades estatales, municipales y federales, el Ejército, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora y la SEDATU.

En los municipios de Querétaro y El Marqués no se prevén afectaciones adicionales a viviendas fuera del derecho de vía, según precisó el secretario, aunque reconoció que habrá ajustes en vías de comunicación.

Cualquier situación relacionada con predios o desarrollo territorial será competencia de la autoridad federal.

El tren rápido México-Querétaro, a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, registra un avance del 10 por ciento y opera en 14 frentes simultáneos con más de 11 mil empleos generados.

La liberación del derecho de vía a nivel nacional alcanza el 66 por ciento. Las obras en la zona de Corregidora Norte iniciaron formalmente el 26 de enero y tienen una duración estimada de seis a ocho meses.

El funcionario reiteró que el acompañamiento institucional continuará conforme avance el proyecto y que el gobierno estatal ha exigido información técnica a la federación para responder a las demandas ciudadanas.

Sin embargo, para las 40 familias de Los Alcanfores, la incertidumbre persiste mientras no se presente el plan definitivo de la estación ni se formalicen los términos de su desplazamiento.