San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —La Universidad Tecnológica de San Juan del Río obtuvo el refrendo de permanencia para su Maestría en Tecnología Aplicada dentro del Sistema Nacional de Posgrados, distinción otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Con ello, la UT San Juan se mantiene como la única institución de su tipo en el país con un programa de posgrado reconocido en este sistema.

El Sistema Nacional de Posgrados evalúa la calidad académica, pertinencia y resultados de los programas de maestría y doctorado en México.

La permanencia de la UT San Juan del Río en este padrón implica que su Maestría en Tecnología Aplicada cumple con los estándares nacionales de formación de capital humano especializado, un logro que pocas universidades tecnológicas han conseguido a nivel federal.

Junto con el refrendo, SECIHTI asignó 34 becas para estudiantes de la maestría. Los apoyos cubren el periodo de estudios y buscan garantizar que los alumnos concluyan su formación sin interrupciones económicas, además de impulsar perfiles profesionales alineados con las demandas del sector laboral en la región.

La combinación de reconocimiento académico y respaldo financiero fortalece la oferta de posgrado en San Juan del Río, municipio que concentra uno de los corredores industriales más activos de Querétaro con presencia de empresas de manufactura, aeronáutica y tecnología que requieren personal con especialización avanzada.