Trabajadores de Viñedos La Redonda estallan huelga en Ezequiel Montes por adeudo salarial

Empleados exigen pago íntegro de salarios y solución laboral tras cierre sin justificación; empresa acepta negociar en próximos días.

Trabajadores de Viñedos La Redonda durante la huelga por adeudo salarial en Ezequiel Montes Querétaro exigen pago de salarios

Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ezequiel Montes, 29 de enero de 2026. —Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del emblemático viñedo en Ezequiel Montes y estallaron la huelga ante el adeudo en el pago de salarios y el cierre de la fuente de trabajo sin explicaciones claras, justificación ni compensación económica.

El conflicto laboral sacude a una de las empresas vitivinícolas más reconocidas de Querétaro, que opera en este municipio de la ruta del vino desde hace décadas.


Trabajadores de Vi\u00f1edos La Redonda durante la huelga por adeudo salarial en Ezequiel Montes Quer\u00e9taro exigen pago de salarios Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados. rotativo.com.mx

Durante las primeras horas del movimiento se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y personal que permanecía al interior del inmueble.

Los empleados en huelga de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes denunciaron jaloneos, amenazas y actos de hostigamiento mientras intentaban mantener la toma de las instalaciones.

A pesar de la situación, buscaron entablar diálogo con personas que se identificaron como abogados de la empresa.

Trabajadores de Vi\u00f1edos La Redonda durante la huelga por adeudo salarial en Ezequiel Montes Quer\u00e9taro exigen pago de salarios Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados. rotativo.com.mx

La huelga también estuvo marcada por la presencia de individuos que vigilaban a distancia y vehículos que rondaban el sitio durante el inicio del paro laboral.

Los trabajadores mantuvieron su posición pese a las maniobras de intimidación reportadas, exigiendo una respuesta formal sobre los adeudos acumulados y el futuro de sus empleos en el viñedo de Ezequiel Montes.

Viñedos La Redonda acepta negociar con trabajadores en Ezequiel Montes

Trabajadores de Vi\u00f1edos La Redonda durante la huelga por adeudo salarial en Ezequiel Montes Quer\u00e9taro exigen pago de salarios Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados. rotativo.com.mx

Horas después del estallamiento de la huelga, representantes de Viñedos La Redonda ofrecieron sentarse a negociar en los días inmediatos para plantear posibles salidas al conflicto.

Esta apertura al diálogo llegó tras la presión ejercida por los empleados que tomaron las instalaciones ubicadas en la zona vitivinícola de Querétaro.

Las exigencias de las y los trabajadores se mantienen firmes. El pliego petitorio incluye el pago íntegro de los salarios adeudados y una solución definitiva a la incertidumbre laboral que enfrentan desde el cierre de operaciones.

Trabajadores de Vi\u00f1edos La Redonda durante la huelga por adeudo salarial en Ezequiel Montes Quer\u00e9taro exigen pago de salarios Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados. rotativo.com.mx

Los empleados de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes plantean dos alternativas: la reinstalación en sus puestos de trabajo o la liquidación conforme a derecho.

El conflicto pone en evidencia la situación que enfrentan trabajadores de la industria vitivinícola en Ezequiel Montes cuando las empresas cierran operaciones sin cumplir con sus obligaciones laborales.

La huelga en Viñedos La Redonda continuará hasta que exista un acuerdo satisfactorio para los empleados afectados, quienes permanecen en las instalaciones a la espera de que inicien las negociaciones formales anunciadas.

empresasla redondahuelga

Reciente

Pantalla del portal SAT mostrando opciones para obtener Constancia de Situación Fiscal y datos para facturación electrónica en México
México

Multas de hasta 122 mil pesos por exigir Constancia Fiscal para facturar

SAT aclara que emisores incurren en infracción al condicionar factura electrónica a entrega de documento.

Funcionarios supervisan instalación de tubería de drenaje sanitario en colonia Jardines de Banthí, San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

San Juan del Río amplía drenaje sanitario en tres colonias

JAPAM arranca programa PRODDER 2025 y destina 4 millones de pesos a infraestructura hidráulica.

Evelyn Nieves Ayala cruza la meta en primer lugar en la prueba de 75 metros libres durante los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en Nopala de Villagrán, Hidalgo
México

Evelyn Nieves gana 75 metros en Juegos Deportivos Escolares en Hidalgo

Primaria Benito Juárez de Nopala suma dos triunfos con Jaysson Zamudio en relevos.

Contribuyentes realizan pago de predial con 20% de descuento en cajas receptoras de San Juan del Río último día enero 2026
San Juan del Río

Último día: 20% de descuento en predial y seguro gratis en San Juan del Río

Contribuyentes que paguen este viernes 31 de enero obtienen además seguro de gastos catastróficos sin costo; en febrero descuento baja a 8%.