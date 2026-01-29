Ezequiel Montes, 29 de enero de 2026. —Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del emblemático viñedo en Ezequiel Montes y estallaron la huelga ante el adeudo en el pago de salarios y el cierre de la fuente de trabajo sin explicaciones claras, justificación ni compensación económica.

El conflicto laboral sacude a una de las empresas vitivinícolas más reconocidas de Querétaro, que opera en este municipio de la ruta del vino desde hace décadas.





Trabajadoras y trabajadores de Viñedos La Redonda tomaron las instalaciones del viñedo en Ezequiel Montes para exigir el pago de salarios adeudados. rotativo.com.mx

Durante las primeras horas del movimiento se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y personal que permanecía al interior del inmueble.

Los empleados en huelga de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes denunciaron jaloneos, amenazas y actos de hostigamiento mientras intentaban mantener la toma de las instalaciones.

A pesar de la situación, buscaron entablar diálogo con personas que se identificaron como abogados de la empresa.

La huelga también estuvo marcada por la presencia de individuos que vigilaban a distancia y vehículos que rondaban el sitio durante el inicio del paro laboral.

Los trabajadores mantuvieron su posición pese a las maniobras de intimidación reportadas, exigiendo una respuesta formal sobre los adeudos acumulados y el futuro de sus empleos en el viñedo de Ezequiel Montes.

Viñedos La Redonda acepta negociar con trabajadores en Ezequiel Montes

Horas después del estallamiento de la huelga, representantes de Viñedos La Redonda ofrecieron sentarse a negociar en los días inmediatos para plantear posibles salidas al conflicto.

Esta apertura al diálogo llegó tras la presión ejercida por los empleados que tomaron las instalaciones ubicadas en la zona vitivinícola de Querétaro.

Las exigencias de las y los trabajadores se mantienen firmes. El pliego petitorio incluye el pago íntegro de los salarios adeudados y una solución definitiva a la incertidumbre laboral que enfrentan desde el cierre de operaciones.

Los empleados de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes plantean dos alternativas: la reinstalación en sus puestos de trabajo o la liquidación conforme a derecho.

El conflicto pone en evidencia la situación que enfrentan trabajadores de la industria vitivinícola en Ezequiel Montes cuando las empresas cierran operaciones sin cumplir con sus obligaciones laborales.

La huelga en Viñedos La Redonda continuará hasta que exista un acuerdo satisfactorio para los empleados afectados, quienes permanecen en las instalaciones a la espera de que inicien las negociaciones formales anunciadas.