Incendio en recicladora de carretera 111 moviliza rescate en Querétaro

Cuerpos de emergencia sofocaron el fuego entre material reciclable y resguardaron a seis cachorros y una perra.

Rescatistas atienden incendio en recicladora de la carretera 111 en Querétaro y rescatan a siete perros del predio siniestrado

Elementos de protección civil durante las labores de combate al incendio en la recicladora sobre la carretera 111.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 16, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Un incendio en una recicladora ubicada a un costado de la carretera 111 Querétaro–San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad de Buenavista, movilizó a cuerpos de emergencia que lograron sofocar el fuego y rescatar a siete perros atrapados en el predio.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el siniestro, que consumió material reciclable almacenado en el lugar.

Rescatistas atienden incendio en recicladora de la carretera 111 en Quer\u00e9taro y rescatan a siete perros del predio siniestrado Los siete perros rescatados por cuerpos de emergencia tras ser localizados dentro del terreno durante el siniestro. rotativo.com.mx

Elementos de protección civil y personal de emergencia realizaron maniobras de control y combate del fuego, que se propagaba entre los materiales acumulados en el terreno. Las labores se centraron en evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del predio o zonas aledañas de la carretera 111, por lo que los rescatistas trabajaron durante varios minutos para contener la emergencia.

Durante las acciones de atención, los cuerpos de emergencia localizaron dentro del terreno a seis cachorros y una perra. Los animales fueron resguardados por los propios rescatistas, quienes verificaron que no presentaran lesiones aparentes derivadas del humo o del fuego.

Rescatistas atienden incendio en recicladora de la carretera 111 en Quer\u00e9taro y rescatan a siete perros del predio siniestrado Elementos de protección civil durante las labores de combate al incendio en la recicladora sobre la carretera 111. rotativo.com.mx

Tras el rescate, una ciudadana que se encontraba en la zona se acercó para brindar alimento a los perros, gesto que permitió que los animales permanecieran tranquilos mientras eran puestos a salvo. Las autoridades mantuvieron presencia en el sitio hasta confirmar que el incendio en la recicladora quedara completamente controlado y no existiera riesgo de reactivación.

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