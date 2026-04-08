Querétaro abierto a sumarse al Sistema Universal de Salud de Sheinbaum: Kuri

El gobernador asegura que la Secretaría de Salud estatal ya trabaja en la universalidad pese a no estar adherida al IMSS-Bienestar.

Mauricio Kuri durante encuentro con medios donde respondió sobre el Sistema Universal de Salud impulsado por Sheinbaum en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González abrió la puerta a la integración de Querétaro al Sistema Universal de Salud federal.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González manifestó la disposición del estado para sumarse al Sistema Universal de Salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que la Secretaría de Salud estatal ya trabaja en esa dirección, pese a que Querétaro no se encuentra adherido al esquema del IMSS-Bienestar.

El mandatario respondió así al decreto federal anunciado un día antes por la mandataria, que abre la puerta a las entidades no integradas para participar en el modelo de cobertura universal.

"Por supuesto que esa universalidad ya es parte de lo que estamos haciendo y lo está trabajando la Secretaría de Salud", afirmó Kuri al ser cuestionado sobre la postura que asumirá su administración frente al nuevo decreto.

El gobernador confirmó que existe comunicación constante entre la dependencia estatal y el secretario de Salud federal, con quien él mismo ha sostenido conversaciones directas.

La declaración marca una posición de apertura frente a un esquema que ha enfrentado resistencias en otras entidades gobernadas por la oposición.

Querétaro es una de las pocas entidades del país que decidió no incorporarse al modelo del IMSS-Bienestar, junto con Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán y Coahuila, todos gobernados por administraciones opositoras al partido en el poder federal.

Esta decisión ha mantenido al estado fuera del esquema de gratuidad universal que opera bajo el control del gobierno federal en el resto del país, y ha sido motivo de debate político en torno a la cobertura sanitaria de la población queretana.

El mandatario estatal sostuvo que la voluntad de colaboración con la Federación se mantiene y que la Secretaría de Salud estatal continuará trabajando con el equipo federal para definir los términos en los que Querétaro podría sumarse a la cobertura universal.

Kuri evitó precisar plazos o condiciones específicas, pero subrayó que la universalidad ya forma parte de la operación cotidiana de la dependencia que él encabeza, en un estado que recientemente fue reconocido por el INEGI como líder nacional en reducción de carencias en seguridad social.

A nivel federal, el gobierno de Sheinbaum ha anunciado en los últimos meses la contratación masiva de más de 14 mil médicos especialistas para fortalecer los tres principales sistemas de salud pública del país, incluido el IMSS-Bienestar, así como el avance del programa Rutas de la Salud para el abasto de medicamentos en zonas con mayor rezago sanitario.

saludgobiernomauricio kuriqueretaro

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