Querétaro, 8 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González manifestó la disposición del estado para sumarse al Sistema Universal de Salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que la Secretaría de Salud estatal ya trabaja en esa dirección, pese a que Querétaro no se encuentra adherido al esquema del IMSS-Bienestar.
El mandatario respondió así al decreto federal anunciado un día antes por la mandataria, que abre la puerta a las entidades no integradas para participar en el modelo de cobertura universal.
"Por supuesto que esa universalidad ya es parte de lo que estamos haciendo y lo está trabajando la Secretaría de Salud", afirmó Kuri al ser cuestionado sobre la postura que asumirá su administración frente al nuevo decreto.
El gobernador confirmó que existe comunicación constante entre la dependencia estatal y el secretario de Salud federal, con quien él mismo ha sostenido conversaciones directas.
La declaración marca una posición de apertura frente a un esquema que ha enfrentado resistencias en otras entidades gobernadas por la oposición.
Querétaro es una de las pocas entidades del país que decidió no incorporarse al modelo del IMSS-Bienestar, junto con Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán y Coahuila, todos gobernados por administraciones opositoras al partido en el poder federal.
Esta decisión ha mantenido al estado fuera del esquema de gratuidad universal que opera bajo el control del gobierno federal en el resto del país, y ha sido motivo de debate político en torno a la cobertura sanitaria de la población queretana.
El mandatario estatal sostuvo que la voluntad de colaboración con la Federación se mantiene y que la Secretaría de Salud estatal continuará trabajando con el equipo federal para definir los términos en los que Querétaro podría sumarse a la cobertura universal.
Kuri evitó precisar plazos o condiciones específicas, pero subrayó que la universalidad ya forma parte de la operación cotidiana de la dependencia que él encabeza, en un estado que recientemente fue reconocido por el INEGI como líder nacional en reducción de carencias en seguridad social.
A nivel federal, el gobierno de Sheinbaum ha anunciado en los últimos meses la contratación masiva de más de 14 mil médicos especialistas para fortalecer los tres principales sistemas de salud pública del país, incluido el IMSS-Bienestar, así como el avance del programa Rutas de la Salud para el abasto de medicamentos en zonas con mayor rezago sanitario.