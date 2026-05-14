Transporte eléctrico gratuito de Querétaro arrancará en verano con paradas en mercados céntricos

El alcalde detalla que el sistema operará en coordinación con la Agencia de Movilidad estatal y se conectará con Qrobús.

Vehículo eléctrico de transporte gratuito en parada del Centro Histórico de Querétaro durante operativo previo de movilidad

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante su conferencia semanal donde confirmó el arranque del transporte eléctrico gratuito para el verano de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de mayo de 2026. — El transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico de Querétaro arrancará en verano con paradas confirmadas en el Mercado de la Cruz, Mercado Escobedo y estacionamiento Gómez Morín, además de los principales estacionamientos privados del primer cuadro, anunció este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

El sistema operará en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y quedará enlazado con la red de Qrobús, lo que abre la posibilidad de que un usuario que descienda de un microbús complete su trayecto sin costo dentro de todo el primer cuadro de la ciudad.

La definición responde a un pendiente que comerciantes del Centro Histórico habían planteado: que el servicio no saliera únicamente del estacionamiento Gómez Morín, sino que también contemplara como base operativa el Mercado de la Cruz para acercar usuarios al corredor comercial tradicional.

Macías Olvera confirmó que el sistema integrará esas dos terminales de mercados públicos y los principales estacionamientos privados de la zona, además de pasar por paradas convencionales de Qrobús durante el recorrido.

Sistema enlazado con Qrobús bajo coordinación AMEQ

El proyecto se trabaja de manera conjunta con la AMEQ porque la operación queda enlazada con el sistema estatal Qrobús, precisó el alcalde.

La integración cobra relevancia frente al diseño preliminar que la Secretaría de Movilidad municipal había detallado en marzo, cuando el secretario Pedro Ángeles Luján refirió alrededor de 30 paradas y un trazo pensado para conectar con estaciones de microbús y con estacionamientos periféricos al primer cuadro.

¿Qué pasa con los estacionamientos rotativos del Centro Histórico?

Sobre los estacionamientos rotativos vehiculares, el presidente municipal precisó que en este momento el único esquema operando en el primer cuadro es el de biciestacionamientos al interior de estacionamientos públicos, instalado como prueba piloto a inicios de abril.

El alcalde no detalló cuántas unidades eléctricas integrarán la flota inicial ni la inversión total comprometida con la AMEQ. El antecedente reciente más cercano es el servicio especial gratuito del tricentenario del Acueducto, que articuló tres rutas de color con cinco estacionamientos periféricos y trasladó a 3 mil 630 personas en una sola noche, ejercicio que el gobierno municipal había tomado como banco de pruebas para el modelo permanente.

El arranque del servicio definitivo durante el verano dará la primera medición real de demanda sostenida sobre el corredor patrimonial.

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