Transporte eléctrico gratuito de Querétaro arrancará en verano con paradas en mercados céntricos

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — El transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico de Querétaro arrancará en verano con paradas confirmadas en el Mercado de la Cruz, Mercado Escobedo y estacionamiento Gómez Morín, además de los principales estacionamientos privados del primer cuadro, anunció este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
El sistema operará en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y quedará enlazado con la red de Qrobús, lo que abre la posibilidad de que un usuario que descienda de un microbús complete su trayecto sin costo dentro de todo el primer cuadro de la ciudad.
La definición responde a un pendiente que comerciantes del Centro Histórico habían planteado: que el servicio no saliera únicamente del estacionamiento Gómez Morín, sino que también contemplara como base operativa el Mercado de la Cruz para acercar usuarios al corredor comercial tradicional.
Macías Olvera confirmó que el sistema integrará esas dos terminales de mercados públicos y los principales estacionamientos privados de la zona, además de pasar por paradas convencionales de Qrobús durante el recorrido.
Sistema enlazado con Qrobús bajo coordinación AMEQ
El proyecto se trabaja de manera conjunta con la AMEQ porque la operación queda enlazada con el sistema estatal Qrobús, precisó el alcalde.
La integración cobra relevancia frente al diseño preliminar que la Secretaría de Movilidad municipal había detallado en marzo, cuando el secretario Pedro Ángeles Luján refirió alrededor de 30 paradas y un trazo pensado para conectar con estaciones de microbús y con estacionamientos periféricos al primer cuadro.
¿Qué pasa con los estacionamientos rotativos del Centro Histórico?
Sobre los estacionamientos rotativos vehiculares, el presidente municipal precisó que en este momento el único esquema operando en el primer cuadro es el de biciestacionamientos al interior de estacionamientos públicos, instalado como prueba piloto a inicios de abril.
El alcalde no detalló cuántas unidades eléctricas integrarán la flota inicial ni la inversión total comprometida con la AMEQ. El antecedente reciente más cercano es el servicio especial gratuito del tricentenario del Acueducto, que articuló tres rutas de color con cinco estacionamientos periféricos y trasladó a 3 mil 630 personas en una sola noche, ejercicio que el gobierno municipal había tomado como banco de pruebas para el modelo permanente.
El arranque del servicio definitivo durante el verano dará la primera medición real de demanda sostenida sobre el corredor patrimonial.