UAQ reúne a 4 mil bachilleres de cinco instituciones en Cumbre

Felifer Macías y la rectora Silvia Amaya inauguraron la primera edición del Congreso de Liderazgo.

UAQ inaugura primera Cumbre de Liderazgo Bachilleres con cuatro mil estudiantes de cinco instituciones en Querétaro 2026

La rectora Silvia Amaya Llano y el alcalde Felifer Macías Olvera inauguraron la primera Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil de Bachilleres UAQ.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Cuatro mil estudiantes de educación media superior participaron este jueves en la primera Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El encuentro fue inaugurado por la rectora Silvia Amaya Llano y el alcalde Felifer Macías Olvera, y reunió a alumnos de los 16 planteles de Bachilleres UAQ, además de Conalep, Cobaq, Cecyteq y DGETI, en el primer ejercicio de cobertura intersistémica que la universidad organiza para este nivel.

La Cumbre llega en un ciclo de crecimiento documentado para la UAQ, que cerró 2025 con una matrícula histórica de 34 mil 187 estudiantes y 62 mdp en apoyos repartidos entre becas, descuentos y programas estudiantiles.

El encuentro de Bachilleres extiende el alcance institucional hacia subsistemas con los que la universidad no había articulado actividades formativas conjuntas previamente.

Macías Olvera centró su intervención en el contexto educativo nacional. El alcalde afirmó, sin presentar fuente durante el evento, que "ocho de cada 10 mexicanos" no pueden terminar la preparatoria.

Vinculó el encuentro con la estrategia municipal de acercar a jóvenes a oportunidades laborales y de emprendimiento, ruta que la administración impulsó con la reciente gira por Hannover Messe 2026.


UAQ inaugura primera Cumbre de Liderazgo Bachilleres con cuatro mil estudiantes de cinco instituciones en Quer\u00e9taro 2026 La rectora Silvia Amaya Llano y el alcalde Felifer Macías Olvera inauguraron la primera Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil de Bachilleres UAQ. rotativo.com.mx

Macías reporta 2 mil 600 proyectos respaldados por SEDECO municipal

Sobre la apuesta económica del ayuntamiento por la población joven, Macías aseguró que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) acumula "más de dos mil 600 proyectos de jóvenes y adultos" en respaldo administrativo, sin que la dependencia haya precisado el desglose entre proyectos activos, concluidos o en seguimiento.

La cifra coincide con el ciclo en que el municipio lanzó la cuarta generación del programa de emprendimiento con meta de captar 900 proyectos nuevos.

La rectora Amaya Llano fijó el marco institucional. "El liderazgo que necesita nuestro país se construye desde la responsabilidad, la sensibilidad social y la capacidad de trabajar con otras personas", señaló.

La universidad sostiene en paralelo la Incubadora de Negocios de la Facultad de Contaduría que inauguró en enero como espacio de impulso empresarial.


UAQ inaugura primera Cumbre de Liderazgo Bachilleres con cuatro mil estudiantes de cinco instituciones en Quer\u00e9taro 2026 La rectora Silvia Amaya Llano y el alcalde Felifer Macías Olvera inauguraron la primera Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil de Bachilleres UAQ. rotativo.com.mx

¿Quiénes asistieron a la primera Cumbre de Bachilleres UAQ?

Al evento asistieron Anghellus Medina López, director de la Escuela de Bachilleres UAQ; Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud en representación del gobernador Mauricio Kuri; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Tlápala; y el diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes. La universidad no informó si la Cumbre tendrá segunda edición ni el presupuesto del encuentro.

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