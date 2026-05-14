Huevo, pollo y frijol bajan; PACIC pone sellos en estantes ANTAD

Profeco confirma reducciones en siete productos esenciales; la canasta de 24 artículos se mantiene en 910 pesos.

Iván Escalante Ruiz reporta baja de precios en huevo, pollo y frijol de la canasta PACIC en mañanera de Sheinbaum

Bajan huevo, pollo, frijol, carne de cerdo, arroz, plátano y limón en el monitoreo de Profeco con corte al 8 de mayo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de mayo de 2026. — Siete productos de la canasta básica bajaron de precio en México durante las primeras semanas de mayo: huevo blanco, pollo entero, frijol negro, carne de cerdo, arroz, plátano y limón.

Así lo reportó el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, durante la conferencia matutina del 14 de mayo en Palacio Nacional, al detallar el seguimiento al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que mantiene en 910 pesos el costo de los 24 productos esenciales acordados con productores y cadenas comerciales del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el esquema voluntario y lo equiparó con otras decisiones económicas que su administración pactó por consenso, como el aumento al salario mínimo, la desaparición del outsourcing y la semana laboral de 40 horas.

La mandataria precisó que algunas cadenas de autoservicio cumplen mejor que otras los precios pactados, motivo por el cual el reporte semanal Quién es Quién en los Precios permite comparar entre tiendas, mercados y centrales de abasto.

Escalante Ruiz informó que Profeco trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para colocar identificadores físicos en los estantes donde se ubican los 24 productos que integran la canasta PACIC.

El objetivo es que el consumidor localice visualmente los artículos al recorrer pasillos y que la suma total al pagar no rebase los 910 pesos. La dependencia no especificó fecha de arranque ni cuántas cadenas adheridas instalarán los señalizadores en los próximos días.

El monitoreo de Profeco con corte al 8 de mayo detalla siete productos cuyo precio promedio nacional disminuyó respecto al observado entre junio y julio de 2025:

Iv\u00e1n Escalante Ruiz reporta baja de precios en huevo, pollo y frijol de la canasta PACIC en ma\u00f1anera de Sheinbaum Bajan huevo, pollo, frijol, carne de cerdo, arroz, plátano y limón en el monitoreo de Profeco con corte al 8 de mayo. Infografía: Rotativo

Brecha entre precio mínimo y máximo persiste en autoservicios

Los datos de Profeco evidencian que el costo de los mismos productos varía considerablemente entre cadenas. El kilogramo de carne de cerdo, por ejemplo, se encontró desde 66.62 hasta 126.46 pesos durante el periodo del 4 al 8 de mayo.

El paquete de 18 huevos osciló entre 38.69 y 49.77 pesos, mientras que el kilo de plátano se ubicó entre 16.60 y 25.21 pesos según el establecimiento monitoreado.

¿Qué productos integran la canasta PACIC?

La cesta cubre 24 productos esenciales: granos como frijol, arroz y maíz; proteínas como pollo, huevo, atún y carne de cerdo; lácteos como leche; frutas y verduras de temporada como limón y plátano; aceite, pan y productos básicos de aseo personal.

El esquema antiinflacionario opera desde octubre de 2022 y se ha mantenido bajo la administración Sheinbaum con acuerdos voluntarios renovados con la agroindustria y los autoservicios.

Profeco publica semanalmente los reportes del programa Quién es Quién en los Precios. El monitoreo permite comparar el costo de la canasta entre cadenas comerciales, mercados públicos y centrales de abasto en cada entidad del país, así como detectar las regiones donde la suma supera el techo pactado.

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