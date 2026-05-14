S&P baja a negativa la perspectiva crediticia de Querétaro

La calificadora confirmó la nota BBB pero estima una probabilidad de uno en tres de rebaja en 24 meses.

Mauricio Kuri y Gustavo Leal Maya presentan paquete económico Querétaro 2026 tras revisión negativa de S&P al estado y municipio

El gobernador Mauricio Kuri González durante la presentación del Paquete Económico 2026 con el secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 14, 2026
Mariana Torres García

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México, 14 de mayo de 2026. —Standard & Poor's Global Ratings revisó de "estable" a "negativa" la perspectiva de calificación crediticia del estado de Querétaro y del Ayuntamiento de Querétaro, en una acción que también alcanzó a Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León.

La calificadora confirmó la nota BBB de largo plazo en escala global a los cuatro gobiernos, aunque estimó una probabilidad de uno en tres de baja de calificación durante los próximos 24 meses si se reduce la nota soberana de México, informó la firma en su comunicado oficial del 13 de mayo.

La revisión deriva del ajuste aplicado el 12 de mayo a la perspectiva soberana del país, modificada por el lento crecimiento económico, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes.

La misma reasignación alcanzó a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, 12 instituciones financieras —entre ellas Banamex, BBVA, Banorte y Banobras— y tres aseguradoras del mercado mexicano.

S&P explicó que la dependencia de los gobiernos locales mexicanos respecto a las transferencias federales y su limitada capacidad para mitigar intervenciones de niveles superiores de gobierno les impiden alcanzar calificaciones por arriba de la del soberano. Querétaro mantiene la triple A en escala nacional con Moody's, Fitch y la propia S&P, sello que ha acompañado el ciclo reciente de atracción de inversión extranjera directa en la entidad.

El Paquete Económico 2026 del gobernador Mauricio Kuri González y del secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, presentado el 1 de diciembre de 2025, contempla 64 mil 617 millones de pesos sin nuevo endeudamiento y con mil 29 millones destinados al pago de deuda pública existente. El propio gobernador ha sostenido que dejará la deuda saldada al concluir su sexenio en 2027.

Banca, aseguradoras y empresas energéticas, en la misma revisión

El ajuste también modificó la perspectiva de Nacional Financiera, Bancomext, HSBC, Inbursa, Scotiabank y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como de Chubb, Sompo y AXA Seguros. La decisión ocurre en un momento de fuerte captación local: el municipio reportó más de 9 mil 300 millones de pesos en apertura de nuevos negocios durante 2025, un crecimiento del 83 por ciento respecto al año previo.

¿Qué ventana de tiempo abre la decisión de S&P?

La calificadora estima un crecimiento del uno por ciento para la economía mexicana en 2026 y proyecta que la deuda neta del país alcance 54 por ciento del PIB hacia 2029, desde 49 por ciento en 2025.

El secretario federal de Hacienda, Edgar Amador Zamora, anticipó que la perspectiva podrá revertirse en el corto plazo, mientras la entidad acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares en su portafolio estatal. La Secretaría de Finanzas estatal y la Tesorería del Municipio de Querétaro no emitieron postura sobre la revisión al cierre.

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