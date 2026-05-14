Andy Warhol llega por primera vez a Querétaro con 37 serigrafías

La exposición "Después de Warhol" abrirá el 22 de mayo en el MACQ durante La Noche de Museos, con entrada libre hasta el 26 de julio.

Exposición Después de Warhol llega al MACQ Querétaro con 37 serigrafías de Andy Warhol del periodo 1960-1968

La exposición "Después de Warhol" reúne 37 serigrafías vinculadas al periodo creativo del artista estadounidense entre 1960 y 1968.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Treinta y siete serigrafías de Andy Warhol llegan por primera vez a Querétaro. El Museo de Arte Contemporáneo (MACQ) inaugura el 22 de mayo la exposición "Después de Warhol", una muestra que reúne piezas vinculadas al periodo creativo del artista estadounidense entre 1960 y 1968, además de botellas de una marca de vodka intervenidas y un billete firmado por el creador del pop art.

La inauguración ocurrirá a las 20:00 horas en el marco de La Noche de Museos. La entrada será libre hasta el 26 de julio.

El anuncio fue encabezado por la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, quien colocó la muestra dentro de la estrategia de la dependencia para tender puentes entre la escena queretana y la conversación cultural internacional, ruta similar a la que en febrero llevó a 18 artistas locales a la Semana del Arte de Ciudad de México con la muestra colectiva "La ciudad imaginada".

La ficha técnica fue desglosada por el presidente del Clúster de Industrias Creativas, Daniel Rodríguez García. El curador Juan José Díaz Infante, que participó vía remota, explicó que la selección "intenta introducirse más en la actitud que en la obra del artista" y rastrea la influencia de Warhol en la cultura contemporánea.

La apertura coincide con el calendario de La Noche de Museos que el estado activa de forma temática varias veces al año.

MACQ y Clúster de Industrias Creativas detrás de la muestra

La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado Márquez, presentó la exposición como una lectura del legado del estadounidense desde la mirada actual y enmarcó la apuesta en el objetivo de impulsar un ecosistema creativo que detone oportunidades económicas y sociales en la capital.

El proyecto se inserta en un ciclo en que Querétaro fue incluida entre las 52 mejores ciudades del mundo para visitar en 2026, en parte por la consolidación de su oferta cultural urbana.

¿Cuándo y dónde se puede visitar "Después de Warhol"?

El MACQ abrirá la muestra al público el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, en su sede de Manuel Acuña esquina Reforma, en el Barrio de la Cruz del Centro Histórico, y la dejará abierta con entrada libre hasta el 26 de julio.

La directora del museo, Sara de los Cobos, coordinará el montaje junto con Melissa Bringas Galán, directora del Clúster de Industrias Creativas. La Secretaría de Cultura estatal no precisó el costo total del montaje ni la procedencia de las piezas.

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