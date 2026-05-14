Andy Warhol llega por primera vez a Querétaro con 37 serigrafías

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Treinta y siete serigrafías de Andy Warhol llegan por primera vez a Querétaro. El Museo de Arte Contemporáneo (MACQ) inaugura el 22 de mayo la exposición "Después de Warhol", una muestra que reúne piezas vinculadas al periodo creativo del artista estadounidense entre 1960 y 1968, además de botellas de una marca de vodka intervenidas y un billete firmado por el creador del pop art.
La inauguración ocurrirá a las 20:00 horas en el marco de La Noche de Museos. La entrada será libre hasta el 26 de julio.
El anuncio fue encabezado por la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, quien colocó la muestra dentro de la estrategia de la dependencia para tender puentes entre la escena queretana y la conversación cultural internacional, ruta similar a la que en febrero llevó a 18 artistas locales a la Semana del Arte de Ciudad de México con la muestra colectiva "La ciudad imaginada".
La ficha técnica fue desglosada por el presidente del Clúster de Industrias Creativas, Daniel Rodríguez García. El curador Juan José Díaz Infante, que participó vía remota, explicó que la selección "intenta introducirse más en la actitud que en la obra del artista" y rastrea la influencia de Warhol en la cultura contemporánea.
La apertura coincide con el calendario de La Noche de Museos que el estado activa de forma temática varias veces al año.
MACQ y Clúster de Industrias Creativas detrás de la muestra
La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado Márquez, presentó la exposición como una lectura del legado del estadounidense desde la mirada actual y enmarcó la apuesta en el objetivo de impulsar un ecosistema creativo que detone oportunidades económicas y sociales en la capital.
El proyecto se inserta en un ciclo en que Querétaro fue incluida entre las 52 mejores ciudades del mundo para visitar en 2026, en parte por la consolidación de su oferta cultural urbana.
¿Cuándo y dónde se puede visitar "Después de Warhol"?
El MACQ abrirá la muestra al público el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, en su sede de Manuel Acuña esquina Reforma, en el Barrio de la Cruz del Centro Histórico, y la dejará abierta con entrada libre hasta el 26 de julio.
La directora del museo, Sara de los Cobos, coordinará el montaje junto con Melissa Bringas Galán, directora del Clúster de Industrias Creativas. La Secretaría de Cultura estatal no precisó el costo total del montaje ni la procedencia de las piezas.