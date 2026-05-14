Memo Vega aplaza Código Civil y suma 40 reformas en Querétaro

Comisión que preside Vega Guerrero reforma declaratoria y prepara nuevo calendario tras advertencia del Tribunal Superior.

Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesión de la Comisión de Justicia donde se reformó la declaratoria del Código Nacional Civil en Querétaro

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de mayo de 2026. —La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro reformó la declaratoria que fijaba el arranque del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en San Juan del Río, al considerar que la entidad aún no reúne las condiciones operativas para implementarlo.

La decisión se aprobó en la misma sesión donde su presidente, el diputado Guillermo Vega Guerrero, presentó un balance de 40 proyectos aprobados en 24 sesiones, con 50 iniciativas pendientes por dictaminar.

La declaratoria original, aprobada en febrero por la misma comisión, marcaba el 1 de junio de 2026 como inicio del sistema oral en San Juan del Río y el 29 de marzo de 2027 como cierre en el distrito de la capital.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia argumentó que la armonización con la legislación local, la estandarización de criterios jurisdiccionales y la interoperabilidad de sistemas tecnológicos siguen sin consolidarse. La comisión no precisó nuevo calendario para el arranque.

Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Justicia donde se reform\u00f3 la declaratoria del C\u00f3digo Nacional Civil en Quer\u00e9taro rotativo.com.mx

Memo Vega presenta balance de 40 iniciativas en la Comisión

Vega Guerrero, acompañado por los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald, presentó el corte de actividades del órgano legislativo que preside.

Entre las reformas relevantes citó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, la sanción al uso indebido de inteligencia artificial con fines sexuales y la tipificación del préstamo gota a gota, modalidad de cobranza que San Juan del Río ha enfrentado con detenciones recurrentes.

¿Qué otras reformas aprobó la Comisión en este periodo?

El listado incluye la reforma al Código Penal contra la usurpación de profesiones en salud para frenar a los llamados médicos piratas; la Ley Monzón, que retira la patria potestad a padres vinculados a feminicidio; la institucionalización de Sinergia como instancia del Sistema Estatal de Seguridad; la tipificación del delito de acecho; sanciones más severas a conductores bajo efectos del alcohol; y el dictamen contra la cohabitación forzada, que protege a menores obligadas por usos y costumbres a unirse con personas adultas.

También figuran reformas sobre violencia familiar contra mujeres en estado de gravidez y el proyecto de ley sobre uso de celulares en espacios educativos.

El presidente de la comisión agradeció a Correa Sada y Barrera McDonald la aportación en el análisis de los expedientes turnados, pero advirtió que la carga pendiente supera lo dictaminado: 50 iniciativas siguen en revisión frente a las 40 ya aprobadas.

La reforma a la declaratoria del Código Civil deberá pasar al Pleno antes de que el Tribunal Superior reagende la implementación gradual del nuevo sistema procesal en los distritos judiciales del estado.

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