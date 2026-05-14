Derriba árbol y choca con vehículo en Boulevard Hidalgo de SJR

San Juan del Río, 14 de mayo de 2026. — Una camioneta tipo pick up con placas del Estado de México derrapó sobre la cinta de rodamiento, derribó un árbol del camellón central e impactó el costado lateral de un Volkswagen en el cruce de Boulevard Hidalgo y el semáforo de Paseo de Los Abuelos, en San Juan del Río.

El percance no dejó lesionados, pero sí daños materiales y una afectación al patrimonio público que quedó sin reporte oficial. Una mujer llegó al sitio, movió la camioneta y se retiró a toda prisa tras prometer que cubriría los daños, sin que ninguna autoridad de tránsito municipal se hiciera presente.

La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La unidad salió a velocidad considerable, al parecer desde Paseo de Los Abuelos, y perdió el control al incorporarse a Boulevard Hidalgo.

La camioneta giró hacia el divisor central, cruzó el camellón y derribó el árbol antes de proyectarse contra el costado lateral del vehículo afectado, cuyo conductor permaneció en el lugar a la espera de autoridades que no llegaron. Ninguno de los ocupantes de los dos vehículos requirió atención médica.

La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Elementos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) que pasaban por la zona abanderaron de manera momentánea uno de los carriles, debido a que los vehículos involucrados obstruían ambos sentidos de la circulación.

La intervención de la corporación estatal se limitó a contener el flujo durante minutos, ya que la AMEQ no tiene competencia para levantar el parte del percance en vialidades urbanas del municipio.

La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La mujer que se presentó al lugar accionó la pick up y se retiró con un acelerón sostenido, dejando el árbol caído sobre el camellón y los daños materiales del Volkswagen sin valuación.

El conductor del automóvil afectado quedó sin respuesta institucional frente a una conducta que en términos formales configura una huida del lugar del accidente, sin que mediara levantamiento de reporte por parte de la autoridad competente.

La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El cruce de Boulevard Hidalgo y Paseo de Los Abuelos concentra circulación constante y ha registrado percances similares en los últimos meses, donde la ausencia de Tránsito Municipal ha derivado en que los involucrados resuelvan por vía privada o, como en este caso, sin respuesta alguna.

El árbol del camellón continuaba tendido sobre el camellón, sin que cuadrillas municipales acudieran a su retiro.