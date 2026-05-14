Derriba árbol y choca con vehículo en Boulevard Hidalgo de SJR

Pick up del Edomex impactó a un Volkswagen en Boulevard Hidalgo y se retiró sin que autoridades de tránsito acudieran.

Camioneta pick up con placas del Estado de México y Volkswagen accidentados en Boulevard Hidalgo con árbol del camellón derribado en San Juan del Río

La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de mayo de 2026. — Una camioneta tipo pick up con placas del Estado de México derrapó sobre la cinta de rodamiento, derribó un árbol del camellón central e impactó el costado lateral de un Volkswagen en el cruce de Boulevard Hidalgo y el semáforo de Paseo de Los Abuelos, en San Juan del Río.

El percance no dejó lesionados, pero sí daños materiales y una afectación al patrimonio público que quedó sin reporte oficial. Una mujer llegó al sitio, movió la camioneta y se retiró a toda prisa tras prometer que cubriría los daños, sin que ninguna autoridad de tránsito municipal se hiciera presente.

Camioneta pick up con placas del Estado de M\u00e9xico y Volkswagen accidentados en Boulevard Hidalgo con \u00e1rbol del camell\u00f3n derribado en San Juan del R\u00edo La pick up con placas del Estado de México derrapó, cruzó el camellón central y derribó un árbol antes de impactar al Volkswagen en Boulevard Hidalgo este jueves en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La unidad salió a velocidad considerable, al parecer desde Paseo de Los Abuelos, y perdió el control al incorporarse a Boulevard Hidalgo.

La camioneta giró hacia el divisor central, cruzó el camellón y derribó el árbol antes de proyectarse contra el costado lateral del vehículo afectado, cuyo conductor permaneció en el lugar a la espera de autoridades que no llegaron. Ninguno de los ocupantes de los dos vehículos requirió atención médica.

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Elementos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) que pasaban por la zona abanderaron de manera momentánea uno de los carriles, debido a que los vehículos involucrados obstruían ambos sentidos de la circulación.

La intervención de la corporación estatal se limitó a contener el flujo durante minutos, ya que la AMEQ no tiene competencia para levantar el parte del percance en vialidades urbanas del municipio.

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La mujer que se presentó al lugar accionó la pick up y se retiró con un acelerón sostenido, dejando el árbol caído sobre el camellón y los daños materiales del Volkswagen sin valuación.

El conductor del automóvil afectado quedó sin respuesta institucional frente a una conducta que en términos formales configura una huida del lugar del accidente, sin que mediara levantamiento de reporte por parte de la autoridad competente.

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El cruce de Boulevard Hidalgo y Paseo de Los Abuelos concentra circulación constante y ha registrado percances similares en los últimos meses, donde la ausencia de Tránsito Municipal ha derivado en que los involucrados resuelvan por vía privada o, como en este caso, sin respuesta alguna.

El árbol del camellón continuaba tendido sobre el camellón, sin que cuadrillas municipales acudieran a su retiro.

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