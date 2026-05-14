Renuncia fiscal antisecuestro de Chihuahua ligado a operativo con la CIA

Chihuahua, Chih., 14 de mayo de 2026. —Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a la titularidad de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tras los avances que la unidad especializada encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva presentó sobre la presencia de cuatro agentes estadounidenses en el operativo del narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Gran Morelos.

Las autoridades estatales le solicitaron la dimisión la tarde del martes 12 de mayo, conforme informó la Fiscalía General del Estado en su comunicado del 13 de mayo.

La fiscal Chávez Villanueva expuso videos del 16 de abril en los que un presunto extranjero porta un arma larga en posición vertical dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, registros previos al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la zona de El Pinal, donde se desmantelaron dos laboratorios del Cártel de Sinaloa con más de dos mil litros de metanfetamina líquida.

El procedimiento administrativo contra Zuany Portillo se abrió por una probable omisión: el fiscal recibió a los agentes extranjeros en sus oficinas y, según el reporte de la unidad, también hay registros de presencia previa de civiles armados en inmediaciones de la sede sin protocolos legales claros.

La salida ocurre tras la apertura de dos carpetas de la Fiscalía General de la República por el caso CIA-Chihuahua y horas después de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuviera que las investigaciones avanzarán "caiga quien caiga".

Segunda renuncia de alto nivel en la FGE

Con la salida de Zuany Portillo son dos los funcionarios de primera línea que dejan el cargo en el contexto del caso. El extitular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno, había presentado su dimisión días antes.

La versión oficial sostiene que el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, fallecido en el accidente del convoy del 19 de abril junto con su escolta y los dos agentes de la CIA, fue quien incorporó a los estadounidenses al operativo sin informarlo al fiscal estatal ni a la gobernadora.

¿Qué sigue en la investigación del caso CIA-Chihuahua?

La Fiscalía General de la República también abrió el 13 de mayo una línea de indagatoria por posible invasión de competencia federal por parte de las autoridades de Chihuahua. La Unidad Especializada de la FGE, creada mediante el Acuerdo 041/2026, continuará con el procedimiento administrativo.

Maru Campos no compareció el 28 de abril ante el Senado, donde la bancada de Morena pidió desafuero y planteó la imputación de traición a la patria, delito penado con hasta 40 años de prisión.