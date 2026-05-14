Cannes, Francia, 14 de mayo de 2026. —"Ceniza en la boca", el cuarto largometraje dirigido por Diego Luna, recibió una ovación de cinco minutos durante su estreno mundial en la sala Buñuel del Festival de Cannes, en la sección Proyecciones Especiales de la 79ª edición del encuentro francés.

El cineasta mexicano regresó al festival 16 años después de presentar "Abel", su ópera prima, en 2010. La cinta adapta la novela homónima de la escritora Brenda Navarro publicada en 2022 y está coproducida por México y España con 102 minutos de duración.

La película sigue a Lucila, una joven de 21 años interpretada por Anna Díaz, que viaja desde México a Madrid con su hermano menor para reencontrarse con su madre, interpretada por Adriana Paz, ocho años después de la emigración.

El reencuentro choca con la realidad madrileña de precariedad, racismo y soledad. Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, sostuvo antes de la proyección que el comité de selección vio la película hace meses y que se les "quedó en la cabeza todo el invierno".

Acompañaron al director Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Marina de Tavira y Daniel Michel, productor del proyecto. La Corriente del Golfo, casa productora de García Bernal, participa en el filme junto con Animal de Luz, Inicia Films, Perro Azul y EFD Studios.

Luna dedicó la función a su padre fallecido, Alejandro Luna, y a sus hijos: "Hace dieciséis años fue mágico lo que pasó aquí al presentar una película de padres ausentes (...) este año ya no está en la sala porque ya no está con nosotros, pero también se la dedico".

"Un recordatorio del padre que no quiero ser"

El cineasta describió la cinta con esa frase durante la rueda de prensa posterior. La historia gira en torno a la ausencia paterna, la migración estructural y la imposibilidad del reencuentro idealizado.

"Esta cinta trata sobre otro tema, sobre los que tienen que buscar otro lugar. Habla de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Ojalá no se quede ahí, sino que el proyecto provoque la reflexión de lo que deberíamos estar haciendo", sostuvo el director en Cannes.

¿Cuándo y dónde se podrá ver?

Netflix adquirió los derechos de distribución para España y Latinoamérica. La plataforma no ha confirmado fecha de estreno comercial en salas ni en streaming. El guion lo firman Abia Castillo, Diego Rabasa y Luna. Producen Inna Payán, Valérie Delpierre, Diego Rabasa, Luis Salinas y el propio director.

La presencia en Proyecciones Especiales coloca a la cinta en la conversación crítica internacional sin que compita por la Palma de Oro, que se entregará al cierre de la edición.