Diego Luna recibe ovación de cinco minutos en Cannes por "Ceniza en la boca"

El cineasta regresó al festival 16 años después con una historia de migración entre México y España.

Diego Luna recibe ovación de cinco minutos en Cannes con "Ceniza en la boca", adaptación de la novela de Brenda Navarro.

Diego Luna regresó al Festival de Cannes como director 16 años después de presentar "Abel" en 2010.

Foto: IG/ Diego Luna.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Cannes, Francia, 14 de mayo de 2026. —"Ceniza en la boca", el cuarto largometraje dirigido por Diego Luna, recibió una ovación de cinco minutos durante su estreno mundial en la sala Buñuel del Festival de Cannes, en la sección Proyecciones Especiales de la 79ª edición del encuentro francés.

El cineasta mexicano regresó al festival 16 años después de presentar "Abel", su ópera prima, en 2010. La cinta adapta la novela homónima de la escritora Brenda Navarro publicada en 2022 y está coproducida por México y España con 102 minutos de duración.

La película sigue a Lucila, una joven de 21 años interpretada por Anna Díaz, que viaja desde México a Madrid con su hermano menor para reencontrarse con su madre, interpretada por Adriana Paz, ocho años después de la emigración.

El reencuentro choca con la realidad madrileña de precariedad, racismo y soledad. Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, sostuvo antes de la proyección que el comité de selección vio la película hace meses y que se les "quedó en la cabeza todo el invierno".

Acompañaron al director Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Marina de Tavira y Daniel Michel, productor del proyecto. La Corriente del Golfo, casa productora de García Bernal, participa en el filme junto con Animal de Luz, Inicia Films, Perro Azul y EFD Studios.

Luna dedicó la función a su padre fallecido, Alejandro Luna, y a sus hijos: "Hace dieciséis años fue mágico lo que pasó aquí al presentar una película de padres ausentes (...) este año ya no está en la sala porque ya no está con nosotros, pero también se la dedico".

"Un recordatorio del padre que no quiero ser"

El cineasta describió la cinta con esa frase durante la rueda de prensa posterior. La historia gira en torno a la ausencia paterna, la migración estructural y la imposibilidad del reencuentro idealizado.

"Esta cinta trata sobre otro tema, sobre los que tienen que buscar otro lugar. Habla de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Ojalá no se quede ahí, sino que el proyecto provoque la reflexión de lo que deberíamos estar haciendo", sostuvo el director en Cannes.

¿Cuándo y dónde se podrá ver?

Netflix adquirió los derechos de distribución para España y Latinoamérica. La plataforma no ha confirmado fecha de estreno comercial en salas ni en streaming. El guion lo firman Abia Castillo, Diego Rabasa y Luna. Producen Inna Payán, Valérie Delpierre, Diego Rabasa, Luis Salinas y el propio director.

La presencia en Proyecciones Especiales coloca a la cinta en la conversación crítica internacional sin que compita por la Palma de Oro, que se entregará al cierre de la edición.

espectaculos famosos festival de cannes

Reciente

Pablo Vázquez presenta el informe del caso Ximena Guzmán y José Muñoz junto a Clara Brugada en la Ciudad de México
México

Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: 18 detenidos

Pablo Vázquez detalla 11 cateos y vinculación a proceso de 10 personas; el móvil sigue sin establecerse a 12 meses.

Estadio Hidalgo durante la semifinal de ida del Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas en la Liga MX
Deportes

Pachuca recibe a Pumas en semifinal de ida

Robert Morales, líder de goleo del torneo, encabezará el ataque universitario en el Estadio Hidalgo.

Iván Escalante Ruiz reporta baja de precios en huevo, pollo y frijol de la canasta PACIC en mañanera de Sheinbaum
San Juan del Río

Bajan huevo, pollo y frijol de canasta PACIC

Profeco confirma reducciones en siete productos esenciales; la canasta de 24 artículos se mantiene en 910 pesos.

Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesión de la Comisión de Justicia donde se reformó la declaratoria del Código Nacional Civil en Querétaro
Legislatura

Aplazan justicia oral civil en Querétaro

Comisión que preside Vega Guerrero reforma declaratoria y prepara nuevo calendario tras advertencia del Tribunal Superior.