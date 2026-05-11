V de BTS mandó pagar la banderilla que comió en pleno concierto del GNP

Kim Tae-hyung envió a su equipo a liquidar el antojito de 40 a 70 pesos; las vendedoras no aceptaron el cobro.

V de BTS, Kim Tae-hyung, recorre el Estadio GNP Seguros durante el primer concierto de la gira ARIRANG en CDMX

La gira ARIRANG concentró a más de 60 mil ARMY por fecha en tres conciertos consecutivos en la Ciudad de México.

Foto: FB/BTS.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 11, 2026
Mariana Torres García

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México, 11 de mayo de 2026. — Antes del segundo concierto de BTS en la Ciudad de México, un miembro del equipo de Kim Tae-hyung llegó al puesto de Banderillas del Mini dentro del Estadio GNP Seguros con un objetivo concreto: liquidar el costo del antojito que el cantante tomó en pleno show del 7 de mayo.

Las vendedoras se negaron a recibir el dinero. La escena, registrada en video y viralizada en redes sociales, se convirtió en uno de los recuerdos más comentados del paso del septeto surcoreano por México.

El integrante conocido como V tomó la banderilla durante el recorrido que el grupo hizo por el perímetro del estadio como parte de la puesta en escena del ARIRANG World Tour.

La compra ocurrió de forma natural mientras él y sus compañeros caminaban entre el público. V continuó cantando con la brocheta en la mano, en una imagen que ARMY ya colocó al nivel de los momentos más recordados del paso de la banda por la capital. Más de 60 mil personas asistieron a esa primera fecha.

El precio de las banderillas oscila entre 40 y 70 pesos según el tipo. El menú del puesto incluye desde la versión clásica hasta variantes Flammin Hot, Cheetos, cruji y opciones inspiradas en cocina coreana y ramen.

Banderillas del Mini opera dos sedes fijas en la Ciudad de México —Lago Zúrich y Metro San Joaquín— y suele instalarse en eventos masivos del recinto como el Vive Latino y el Corona Capital.

"México invita": la respuesta que hizo explotar las redes

El intento de pago quedó documentado en un video difundido por cuentas dedicadas al ARMY. En las imágenes, un integrante del staff de BTS extiende dinero a una de las empleadas, quien rechaza el cobro con una sonrisa.

Las trabajadoras explicaron que el alimento fue una cortesía para el cantante y, entre risas, algunas fans presentes lanzaron la frase: "México invita". El gesto del equipo —volver al puesto sin obligación alguna— quedó leído como muestra de la formalidad con la que la agrupación se conduce fuera del escenario.

La gira ARIRANG marca el primer regreso completo de los siete integrantes a un escenario internacional tras nueve años; horas antes del primer show, el grupo saludó desde Palacio Nacional a 50 mil seguidores en una recepción inédita con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Dónde se pueden probar las banderillas que comió V?

El puesto Banderillas del Mini aumentó su popularidad después del episodio. Sus dos sedes operan de lunes a sábado en horarios vespertinos.

La gira ARIRANG, que recorre 34 ciudades entre 2026 y 2027, dejó tres llenos totales en el GNP, una visita a la Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán, una función de lucha libre en la Arena México con Místico —quien confirmó ser ARMY— y la promesa de Suga, hecha en pleno escenario, de incluir a México en la próxima gira.

Ni BTS ni su sello HYBE han emitido declaración oficial sobre el episodio.

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