Selección Mexicana llega a 30 días del Mundial sin lista definitiva

Aguirre concentra a 20 jugadores de Liga MX y prepara tres amistosos antes del debut contra Sudáfrica el 11 de junio

Javier Aguirre dirige entrenamiento de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento rumbo al Mundial 2026

Los 20 jugadores convocados de la Liga MX trabajan en el Centro de Alto Rendimiento desde el 6 de mayo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 11, 2026
Mariana Torres García

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México, 11 de mayo de 2026. — A 30 días del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, la Selección Mexicana acumula cinco días de concentración con 20 jugadores de la Liga MX, tres amistosos pendientes y la lista de futbolistas europeos todavía sin publicarse.

Javier Aguirre, director técnico del Tricolor, definirá su convocatoria final a finales de mayo, después de los duelos contra Ghana, Australia y Serbia que servirán como última vitrina antes del debut del 11 de junio en el Estadio Azteca Ciudad de México.

La concentración inició el miércoles 6 de mayo bajo tensión. Toluca obtuvo permiso para reincorporar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, lo que provocó que Amaury Vergara, presidente de Chivas, ordenara a sus cinco seleccionados no presentarse al Centro de Alto Rendimiento.

La crisis se resolvió en cuestión de horas cuando Aguirre advirtió en conferencia que cualquier jugador ausente quedaría fuera del Mundial. Los rojiblancos arribaron al CAR esa misma noche en un vuelo chárter, escoltados por la Guardia Nacional.

De los 20 convocados de Liga MX, 12 están contemplados para la lista final, mientras que ocho fungen como sparrings sin posibilidad de subirse al avión.

La decisión deja la lista definitiva del Tri condicionada a la integración de los jugadores que militan en Europa, entre ellos Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Santiago Giménez, pendientes del cierre de la temporada en la Premier League, La Liga y la Eredivisie.

El calendario de preparación contempla tres pruebas. El 22 de mayo en Puebla, el Tri recibirá a Ghana, una selección clasificada al Mundial desde noviembre pasado.

El 30 de mayo se medirá a Australia en el Rose Bowl de California, y posteriormente cerrará el ciclo contra Serbia, equipo europeo con presencia mundialista habitual.

Después, el equipo viajará a Ciudad de México para concentrarse antes del debut como anfitrión ante Sudáfrica el 11 de junio.

El Grupo A todavía aguarda al tercer rival

México comparte el Grupo A con Sudáfrica y Corea del Sur. El tercer compromiso del Tri todavía está por definirse mediante el repechaje intercontinental, programado en marzo en suelo mexicano.

La fase de grupos entrega a los dos mejores el pase directo a octavos, mientras que en este formato a 48 selecciones también clasifican los ocho mejores terceros lugares.

Para Querétaro, el Mundial 2026 representa una oportunidad económica documentada en 65 mil millones de pesos y 12 mil empleos, según el plan presentado por el gobierno estatal.

La capital queretana funcionará como sede alterna con FanFest en plazas públicas, una de las pocas vías para que la afición sin boleto viva los partidos del Tri en colectivo.

¿Cuándo se conocerá la lista final del Mundial 2026?

Aguirre anunciará la convocatoria definitiva a finales de mayo, tras observar el rendimiento de los jugadores en los tres amistosos. La Federación Mexicana de Futbol no ha precisado fecha exacta.

Mientras tanto, las dudas sobre la condición física de Rodrigo Huescas y Julián Araujo, ambos en proceso de recuperación, mantienen abierto el debate sobre la dupla de laterales del Tri.

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