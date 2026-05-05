Bolsa de 6 mil pesos: Polotitlán convoca a su Carrera 2026 de 9 km

Bolsa de 6 mil pesos al primer lugar libre; el ayuntamiento no precisó cupo total.

Cartel oficial de la Carrera Polotitlán 2026 con la ruta Taxhie-Polotitlán de 9 kilómetros para el 13 de junio.

El kit del corredor incluye playera, medalla, número e hidratación; la inscripción tiene un costo único de 250 pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Polotitlán, 5 de mayo de 2026. —La Carrera Polotitlán 2026 repartirá 6 mil pesos al primer lugar de la categoría libre y mantiene abierta su convocatoria de inscripciones con un costo único de 250 pesos por participante.

La prueba atlética de nueve kilómetros saldrá del auditorio de Taxhie a las ocho de la mañana del sábado 13 de junio para concluir en la cabecera municipal de Polotitlán.

La administración 2025-2027 que encabeza la presidenta municipal Teresita Sánchez Bárcena organiza la justa mediante su oficina de cultura física y deporte.

El evento atlético se inserta en el calendario de junio de Polotitlán, mes en que la cabecera mexiquense celebra cada año la Feria de San Antonio de Padua, festividad principal del calendario local.

La demarcación, reconocida por su arquitectura colonial y su Casa de la Cultura, se ubica en la región norte del Estado de México y funciona como puerta de entrada al corredor México-Querétaro para automovilistas que transitan la autopista federal.

La convocatoria contempla cuatro categorías con bolsas diferenciadas. La libre concentra los premios mayores: 6 mil pesos al primer lugar en femenil y varonil, 4 mil al segundo y mil al tercero.

La local entrega 4 mil, 2 mil y mil pesos por género. Veteranos —para mayores de 50 años— reparte 3 mil, mil 500 y mil pesos.

La juvenil, restringida a menores de 19 años, otorga 2 mil 500 pesos al primer lugar de cada rama, sin premio para segundo ni tercer puesto.

El paquete del corredor incluye playera, medalla, número e hidratación. La inscripción exige copia de identificación oficial como único requisito.

El trámite se completa en la oficina municipal de cultura física y deporte del ayuntamiento de Polotitlán, abierta de lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde, o por teléfono al 55 788 087 69.

Ritchie Bros. Auctioneers y Panificadora La Nueva figuran como patrocinadores. La organización no precisó cupo máximo ni fecha límite de registro.

Polotitlán, Puerta Norte del Estado de México con frontera queretana

Polotitlán, conocido como la Puerta Norte del Estado de México por su colindancia con Querétaro e Hidalgo, suma 14 mil 985 habitantes según el Censo 2020 del Inegi.

Su cabecera, Polotitlán de la Ilustración, recibe cada año a visitantes durante las festividades de junio dedicadas al santo patrono San Antonio de Padua, advocación que da nombre a la parroquia central del municipio y al barrio histórico que rodea el kiosco porfiriano del jardín principal.

El sábado 13 de junio coincide con el día litúrgico de San Antonio de Padua, fecha central de la feria patronal que cada año reúne a familias del municipio y de la zona limítrofe.

La organización entregará los premios al término de la prueba en la cabecera municipal de Polotitlán de la Ilustración.

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