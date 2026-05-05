Polotitlán, 5 de mayo de 2026. —La Carrera Polotitlán 2026 repartirá 6 mil pesos al primer lugar de la categoría libre y mantiene abierta su convocatoria de inscripciones con un costo único de 250 pesos por participante.
La prueba atlética de nueve kilómetros saldrá del auditorio de Taxhie a las ocho de la mañana del sábado 13 de junio para concluir en la cabecera municipal de Polotitlán.
La administración 2025-2027 que encabeza la presidenta municipal Teresita Sánchez Bárcena organiza la justa mediante su oficina de cultura física y deporte.
El evento atlético se inserta en el calendario de junio de Polotitlán, mes en que la cabecera mexiquense celebra cada año la Feria de San Antonio de Padua, festividad principal del calendario local.
La demarcación, reconocida por su arquitectura colonial y su Casa de la Cultura, se ubica en la región norte del Estado de México y funciona como puerta de entrada al corredor México-Querétaro para automovilistas que transitan la autopista federal.
La convocatoria contempla cuatro categorías con bolsas diferenciadas. La libre concentra los premios mayores: 6 mil pesos al primer lugar en femenil y varonil, 4 mil al segundo y mil al tercero.
La local entrega 4 mil, 2 mil y mil pesos por género. Veteranos —para mayores de 50 años— reparte 3 mil, mil 500 y mil pesos.
La juvenil, restringida a menores de 19 años, otorga 2 mil 500 pesos al primer lugar de cada rama, sin premio para segundo ni tercer puesto.
El paquete del corredor incluye playera, medalla, número e hidratación. La inscripción exige copia de identificación oficial como único requisito.
El trámite se completa en la oficina municipal de cultura física y deporte del ayuntamiento de Polotitlán, abierta de lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde, o por teléfono al 55 788 087 69.
Ritchie Bros. Auctioneers y Panificadora La Nueva figuran como patrocinadores. La organización no precisó cupo máximo ni fecha límite de registro.
Polotitlán, Puerta Norte del Estado de México con frontera queretana
Polotitlán, conocido como la Puerta Norte del Estado de México por su colindancia con Querétaro e Hidalgo, suma 14 mil 985 habitantes según el Censo 2020 del Inegi.
Su cabecera, Polotitlán de la Ilustración, recibe cada año a visitantes durante las festividades de junio dedicadas al santo patrono San Antonio de Padua, advocación que da nombre a la parroquia central del municipio y al barrio histórico que rodea el kiosco porfiriano del jardín principal.
El sábado 13 de junio coincide con el día litúrgico de San Antonio de Padua, fecha central de la feria patronal que cada año reúne a familias del municipio y de la zona limítrofe.
La organización entregará los premios al término de la prueba en la cabecera municipal de Polotitlán de la Ilustración.