Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Once mil ochocientas cuarenta y un visitas de inspección y 104 clausuras a establecimientos de distintos giros. Ese es el saldo que acumula la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro entre el 1 de octubre de 2024 y el 3 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte que presentó el secretario Miguel Ángel Torres Olguín en videoconferencia con medios.
Del total de clausuras, 22 se ejecutaron mediante la plataforma CIERRE Digital —la herramienta tecnológica con la que el municipio supervisa bares, restaurantes y antros— y las 82 restantes resultaron de operativos convencionales del área de inspección, detonados principalmente por denuncias ciudadanas.
Torres Olguín detalló que de las 22 clausuras digitales, 21 sellos ya fueron retirados tras concluir el procedimiento administrativo correspondiente y solo un establecimiento permanecía cerrado al corte del reporte.
Las causas más frecuentes de sanción incluyen la operación sin licencia de funcionamiento, incumplimiento de trámites de protección civil, quejas vecinales y trámites de apertura inconclusos. El funcionario no ofreció un desglose por tipo de giro ni por zona geográfica dentro del municipio.
CIERRE Digital: 2,326 visitas a establecimientos de vida nocturna en Querétaro
La plataforma concentra 2,326 visitas de supervisión específicamente orientadas a establecimientos con venta de alcohol y vida nocturna. Mediante 28 procedimientos administrativos, el sistema derivó en las 22 clausuras reportadas.
Torres Olguín calificó la herramienta como útil tanto para el gobierno como para los propios usuarios, al permitir vigilancia permanente del cumplimiento reglamentario.
¿Hay falsos inspectores operando en Querétaro?
Cuestionado sobre reportes en medios locales acerca de presuntos inspectores apócrifos que realizan revisiones a comercios, el secretario reconoció que el municipio no tiene detectado un solo caso hasta la fecha.
Solicitó a la ciudadanía interponer denuncias formales cuando identifique a personas que se presenten como verificadores sin acreditación municipal.