Más de 11 mil visitas y 104 clausuras en siete meses de inspección en Querétaro

Plataforma CIERRE Digital concentra 22 clausuras con 21 sellos ya retirados; el municipio reporta falsos inspectores sin detectar.

Operativo de inspección a establecimientos comerciales del municipio de Querétaro con clausura de local

La plataforma CIERRE Digital permite supervisión permanente de bares y restaurantes con venta de alcohol en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Once mil ochocientas cuarenta y un visitas de inspección y 104 clausuras a establecimientos de distintos giros. Ese es el saldo que acumula la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro entre el 1 de octubre de 2024 y el 3 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte que presentó el secretario Miguel Ángel Torres Olguín en videoconferencia con medios.

Del total de clausuras, 22 se ejecutaron mediante la plataforma CIERRE Digital —la herramienta tecnológica con la que el municipio supervisa bares, restaurantes y antros— y las 82 restantes resultaron de operativos convencionales del área de inspección, detonados principalmente por denuncias ciudadanas.

Torres Olguín detalló que de las 22 clausuras digitales, 21 sellos ya fueron retirados tras concluir el procedimiento administrativo correspondiente y solo un establecimiento permanecía cerrado al corte del reporte.

Las causas más frecuentes de sanción incluyen la operación sin licencia de funcionamiento, incumplimiento de trámites de protección civil, quejas vecinales y trámites de apertura inconclusos. El funcionario no ofreció un desglose por tipo de giro ni por zona geográfica dentro del municipio.

CIERRE Digital: 2,326 visitas a establecimientos de vida nocturna en Querétaro

La plataforma concentra 2,326 visitas de supervisión específicamente orientadas a establecimientos con venta de alcohol y vida nocturna. Mediante 28 procedimientos administrativos, el sistema derivó en las 22 clausuras reportadas.

Torres Olguín calificó la herramienta como útil tanto para el gobierno como para los propios usuarios, al permitir vigilancia permanente del cumplimiento reglamentario.

¿Hay falsos inspectores operando en Querétaro?

Cuestionado sobre reportes en medios locales acerca de presuntos inspectores apócrifos que realizan revisiones a comercios, el secretario reconoció que el municipio no tiene detectado un solo caso hasta la fecha.

Solicitó a la ciudadanía interponer denuncias formales cuando identifique a personas que se presenten como verificadores sin acreditación municipal.

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