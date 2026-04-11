Querétaro, 11 de abril de 2026. —Inspectores municipales clausuraron este sábado un establecimiento ubicado sobre el bulevar Bernardo Quintana, casi esquina con avenida de los Arcos, luego de constatar que vendía bebidas alcohólicas sin servir alimentos y sin contar siquiera con cocina dentro del local, en abierta violación a las condiciones de su licencia. La suspensión de actividades fue ejecutada en un operativo conjunto entre la Dirección de Inspección y Protección Civil Municipal, dependientes ambas de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro.
Personal de Inspección Municipal y Protección Civil ejecutó la clausura este sábado en zona de alta concentración de bares. rotativo.com.mx
De acuerdo con la dependencia, el negocio sí contaba con licencia para venta de alcohol, pero esta autorización estaba condicionada a que la ingesta de bebidas se acompañara obligatoriamente con alimentos. Los inspectores documentaron que el establecimiento operaba bajo un esquema distinto al permitido y carecía de la infraestructura mínima —una cocina— para cumplir con esa condición. La autoridad no precisó cuántos clientes se encontraban en el local al momento de la intervención ni el nombre comercial del negocio clausurado.
La acción se inscribe dentro del Plan Orden que impulsa el presidente municipal Felifer Macías Olvera desde octubre de 2024, una estrategia que articula cinco ejes —orden, seguridad, desarrollo sostenible, participación ciudadana y justicia social— y que en el rubro de establecimientos mercantiles se ha enfocado en supervisar el cumplimiento de horarios y condiciones de operación. El bulevar Bernardo Quintana concentra una de las zonas con mayor densidad de bares y centros nocturnos de la capital queretana.
Personal de Inspección Municipal y Protección Civil ejecutó la clausura este sábado en zona de alta concentración de bares. rotativo.com.mx
No es la primera herramienta que la administración municipal despliega sobre este sector. En mayo de 2025, el municipio puso en marcha el Cierre Digital de Establecimientos, una plataforma tecnológica que obliga a bares, restaurantes y centros nocturnos a notificar mediante registro digital el cumplimiento de sus horarios de cierre, con generación de reportes en tiempo real para la autoridad municipal. La clausura de este sábado se suma a esa línea de fiscalización que busca identificar negocios que operan fuera de los parámetros de su licencia.
La Secretaría de Gobierno Municipal sostuvo que el Plan Orden busca garantizar que los espacios de recreación funcionen como entornos seguros y en estricto apego a la normatividad vigente. Hasta el momento, la dependencia no informó si el establecimiento clausurado enfrentará sanción económica adicional ni en qué condiciones podría reanudar operaciones.