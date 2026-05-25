IEEQ reúne a seis OPLE por tecnología electoral en Querétaro

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Organismos electorales de seis entidades del país coincidieron en que la tecnología es ya pieza estructural para sostener los procesos democráticos locales.

La conclusión surgió del encuentro "Tecnologías y elecciones: una mirada desde lo local", convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con representantes de Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Quintana Roo y Sonora, quienes intercambiaron prácticas informáticas con miras al proceso 2026-2027.

El encuentro se realizó por invitación de las comisiones de Vinculación; de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos; y de Transparencia y Tecnologías de la Información del propio IEEQ.

La agenda agrupó mesas sobre registro de candidaturas, cómputos distritales y municipales, y sistemas alternativos de gestión administrativa, áreas donde los organismos públicos locales electorales han desarrollado herramientas propias para resolver carencias o complementar plataformas del INE.

El instituto no precisó el presupuesto destinado al encuentro ni cuántas de las herramientas presentadas se implementarán de inmediato en Querétaro.

Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, sostuvo que la reunión reafirma la solidez del Sistema Nacional Electoral y el compromiso institucional con el ejercicio libre de los derechos político-electorales.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, apuntó que el intercambio resulta necesario rumbo al proceso 2026-2027, en el que Querétaro renovará gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales según el calendario vigente del propio instituto.

Por la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, la consejera Martha Paola Carbajal Zamudio explicó que el propósito fue identificar buenas prácticas y áreas de oportunidad en registro de candidaturas, cómputos y sistemas administrativos.

Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, llamó a normalizar el uso de tecnologías en los procedimientos cotidianos, mientras que Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE Sonora, consideró que el encuentro permite visibilizar el trabajo de las áreas informáticas estatales.

María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, afirmó que la tecnología contribuye a fortalecer las elecciones desde el ámbito local.

Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, y July Erika Armenta Paulino, del Instituto Electoral del Estado de México, coincidieron en que la colaboración entre organismos abona a la operatividad institucional frente a retos como las herramientas de participación y los derechos de grupos de atención prioritaria.

Maira Melisa Guerra Pulido, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, advirtió como prioritario preservar la trazabilidad de los sistemas y eliminar brechas tecnológicas entre entidades.

IEEQ acelera ajustes tecnológicos previos al proceso 2026-2027

Las mesas de trabajo estuvieron a cargo de las consejeras Guerra Pulido y Armenta Paulino en registro de candidaturas; Mendoza Díaz de León y Pacheco Pérez en cómputos distritales y municipales; y el consejero Ruiz Arvizu junto con Raúl Islas Matadamas, director de Tecnologías de la Información del IEEQ, en sistemas alternativos de gestión administrativa.

El instituto no detalló si las prácticas compartidas derivarán en acuerdos formales de cooperación interinstitucional o si quedarán como referencia técnica para cada organismo.

Asistieron las consejeras electorales del IEEQ Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez, además de Noemí Sabino Cabello, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y titulares de las áreas de Organización Electoral, Tecnologías de la Información y Jurídica de los organismos convocados.

El proceso electoral 2026-2027 marcará la primera prueba conjunta en la que las herramientas discutidas podrán medirse en operación real.