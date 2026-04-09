Querétaro, 9 de abril de 2026. — La reforma electoral conocida como "Plan B", impulsada por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, no tendría impacto directo en la operación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de acuerdo con el análisis preliminar que realizó el propio organismo.

La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que el instituto aún espera conocer el texto final de la modificación constitucional antes de pronunciarse con certeza, pero adelantó que los puntos ya mapeados no tocan la estructura ni el funcionamiento del organismo público local electoral.

La postura marca un tono distinto al que la propia Muñiz Rodríguez sostuvo durante la discusión de la reforma electoral federal impulsada en 2022, cuando advirtió que una centralización electoral debilitaría las democracias locales y cuestionó la desaparición de los organismos electorales en los estados.

En esta ocasión, la lectura institucional es más acotada: el análisis preliminar no identifica afectaciones al IEEQ, aunque sí pendientes que tendrán que revisarse en el plano legislativo local.

"Estaríamos analizando una vez que ya culmine el proceso, porque habría que ver cómo quedó el texto final y, una vez que haya concluido todo el proceso legislativo, entonces sí podríamos pronunciarnos con mayor certeza", indicó.

La consejera presidenta recordó que, pese a la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma aún debe superar la ratificación de las entidades federativas por tratarse de una modificación constitucional, lo que deja abierto el margen de cambios al texto antes de su entrada en vigor.

IEEQ descarta afectaciones a estructura y operatividad

Sobre los alcances del análisis interno, Muñiz Rodríguez fue tajante al asegurar que hasta el momento no se detectan repercusiones sobre el funcionamiento del Ople queretano.

"No tendríamos impactos en el funcionamiento del Ople como tal, ni en estructura, ni en operatividad. Hasta este momento, como viene la reforma, no hay impactos en el Instituto", afirmó.

El planteamiento contrasta con el debate nacional, donde diversos institutos estatales han manifestado inquietudes por el rediseño que la reforma plantea al modelo de organización electoral del país.

¿Qué cambios podría tener la reforma electoral en Querétaro?

La consejera presidenta reconoció que sí existen puntos que el IEEQ tendrá que revisar en el plano local una vez definido el texto federal, particularmente en lo relativo a la integración de los ayuntamientos queretanos.

"Hemos mapeado algunos puntos importantes, por ejemplo, que habría que hacerse algunos probables ajustes en el plano local, revisando el tema de los síndicos, pero no podemos anticiparnos hasta contar con el texto definitivo", puntualizó.

Muñiz Rodríguez reiteró que el instituto se mantendrá atento al proceso legislativo y que, en cualquier escenario, continuará garantizando la organización de los procesos electorales bajo criterios de responsabilidad y austeridad, línea que ya ha marcado el ejercicio presupuestal reciente del organismo ante la legislatura local.

Queda por verse en qué términos llegará el texto definitivo a las entidades y qué otros pendientes legislativos se sumarán a la revisión del marco electoral queretano.