Luis Nava recorre tianguis de Santa Mónica con Aquí Contigo

Sedesoq y Agencia de Movilidad bajan el recorrido a la delegación Felipe Carrillo Puerto sin presentar metas ni cifras.

Luis Nava recorre tianguis de Santa Mónica con la estrategia Aquí Contigo en Felipe Carrillo Puerto, Querétaro

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado, dialoga con comerciantes del tianguis de Santa Mónica en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- El tianguis de la colonia Santa Mónica, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, recibió este lunes el recorrido del secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, quien caminó entre locatarios y compradores acompañado del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. La visita combinó la escucha a comerciantes con la promoción del QroBus, sistema estatal de transporte público.

La actividad forma parte de la estrategia Aquí Contigo que la Secretaría de Desarrollo Social opera en municipios del estado, la misma que en abril llevó al funcionario a colonias de la Zona Oriente de San Juan del Río y a una reunión con el Colegio de Arquitectos.

Luis Nava recorre tianguis de Santa M\u00f3nica con la estrategia Aqu\u00ed Contigo en Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado, acompañó al titular de la Sedesoq para promover el uso del QroBus en la zona.

Nava sostuvo en aquella ocasión que la pobreza en el municipio sanjuanense se redujo 45 por ciento y la pobreza extrema 33.5 por ciento, sin precisar periodo comparativo ni base de cálculo.

"Estamos en el tianguis de Santa Mónica, Aquí Contigo. Saludando y visitando a las personas para ver de qué manera los podemos ayudar y venimos con Gerardo Cuanalo para promover el uso del QroBus", afirmó el secretario durante el recorrido.

Luis Nava recorre tianguis de Santa M\u00f3nica con la estrategia Aqu\u00ed Contigo en Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado, dialoga con comerciantes del tianguis de Santa Mónica en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

La dependencia no informó cuántos comerciantes fueron consultados ni qué inquietudes específicas se recogieron en la jornada, dato que tampoco se contempla en otras bajadas territoriales del programa durante 2026.

La Sedesoq no detalló si el recorrido se repetirá en otros tianguis de la capital queretana ni si Santa Mónica será incorporada a algún programa específico tras la visita.

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