Luis Nava recorre tianguis de Santa Mónica con Aquí Contigo

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- El tianguis de la colonia Santa Mónica, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, recibió este lunes el recorrido del secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, quien caminó entre locatarios y compradores acompañado del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. La visita combinó la escucha a comerciantes con la promoción del QroBus, sistema estatal de transporte público.
La actividad forma parte de la estrategia Aquí Contigo que la Secretaría de Desarrollo Social opera en municipios del estado, la misma que en abril llevó al funcionario a colonias de la Zona Oriente de San Juan del Río y a una reunión con el Colegio de Arquitectos.
Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado, acompañó al titular de la Sedesoq para promover el uso del QroBus en la zona.Nava sostuvo en aquella ocasión que la pobreza en el municipio sanjuanense se redujo 45 por ciento y la pobreza extrema 33.5 por ciento, sin precisar periodo comparativo ni base de cálculo.
"Estamos en el tianguis de Santa Mónica, Aquí Contigo. Saludando y visitando a las personas para ver de qué manera los podemos ayudar y venimos con Gerardo Cuanalo para promover el uso del QroBus", afirmó el secretario durante el recorrido.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado, dialoga con comerciantes del tianguis de Santa Mónica en la delegación Felipe Carrillo Puerto.La dependencia no informó cuántos comerciantes fueron consultados ni qué inquietudes específicas se recogieron en la jornada, dato que tampoco se contempla en otras bajadas territoriales del programa durante 2026.
La Sedesoq no detalló si el recorrido se repetirá en otros tianguis de la capital queretana ni si Santa Mónica será incorporada a algún programa específico tras la visita.