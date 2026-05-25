Monterrey, 25 de mayo de 2026. --- Noventa y seis años después de que Francia y México disputarán el primer partido mundialista en Uruguay 1930, la marca de los mil encuentros caerá en suelo mexicano.

El Estadio BBVA recibirá el 20 de junio el duelo entre Túnez y Japón que quedará registrado oficialmente como el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo, según confirmó Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, en un video difundido en sus redes oficiales el miércoles 20 de mayo.

El conteo no es arbitrario. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 se disputaron 964 encuentros mundialistas a lo largo de 22 ediciones, según el registro oficial que la FIFA confirmó al anunciar la sede del juego conmemorativo.

El nuevo formato de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro hará que el certamen norteamericano sea el encargado de superar la marca de los cuatro dígitos.

"El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey, el partido número mil de la historia de los mundiales", declaró Infantino. El dirigente italo-suizo enmarcó el duelo como uno de los momentos simbólicos de la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio.

El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo F, donde también compiten Suecia y la propia Túnez. La actividad mundialista en la capital regiomontana arrancará seis días antes, el 14 de junio, con el Suecia contra Túnez.

Cuatro días después del juego histórico, el 24 de junio, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur dentro del Grupo A, ya en condición de hilo argumental con el debut del Tri ese mismo grupo.

Monterrey albergará cuatro partidos en total durante la justa: tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final programado para el 29 de junio entre el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C. La asignación coloca a la Sultana del Norte como una de las tres sedes mexicanas, junto con el Estadio Ciudad de México (antes Banorte) y el Estadio Akron de Guadalajara.

Túnez y Japón llegan al partido con caminos distintos

Túnez disputará su séptima Copa del Mundo y mantiene como mejor actuación histórica el haber alcanzado la fase de grupos en ediciones recientes sin pasar a la siguiente ronda.

Japón, por su parte, llega como uno de los equipos asiáticos consolidados después de su actuación en Qatar 2022, donde superó a Alemania y España en fase de grupos antes de caer en octavos.

El cuadro nipón concentrará parte de su preparación previa en Nuevo León antes del arranque del torneo, según anticipó la organización local. El conjunto africano completará su grupo con Suecia y el ganador del Play-off intercontinental que cerró el cupo de la zona en marzo pasado.

La capital regiomontana se sumará así a las pocas ciudades en el mundo que albergan encuentros conmemorativos de este nivel dentro del calendario oficial de FIFA.

El cuadro de figuras programado contrasta con las grandes potencias europeas y sudamericanas: Portugal con Cristiano Ronaldo en su sexta convocatoria jugará en Houston, mientras que la Selección Mexicana de Javier Aguirre, ubicada en el puesto 16 del ranking FIFA, abrirá el torneo en la Ciudad de México frente a Sudáfrica.

¿Cuánto durará la actividad mundialista en Monterrey?

La sede regiomontana mantendrá actividad durante 15 días, del 14 al 29 de junio. El Estadio BBVA recibió este año el cambio de césped exigido por la FIFA como parte de los ajustes técnicos requeridos para sedes mundialistas, además de adecuaciones en zonas VIP y de prensa que el club Rayados terminó de instalar el último trimestre de 2025.

La preparación de Querétaro como centro de entrenamiento oficial confirma que el efecto mundialista llegará también a sedes alternas, como ocurrió con el amistoso del Tri ante Islandia disputado en febrero en La Corregidora.

A 17 días del arranque, el calendario mundialista se encuentra sin ajustes adicionales reportados por la FIFA. La marca de los mil encuentros caerá entonces sobre la cancha del Gigante de Acero, ante un público que verá un duelo sin favoritismo claro pero con peso simbólico para el archivo histórico del torneo.