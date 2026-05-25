Asfaltan 5 km del camino La Valla-La Fuente en SJR

San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. — Cinco mil metros lineales de carpeta asfáltica nueva conectan ahora a La Valla con La Fuente, en una intervención que beneficia a alrededor de 25 mil personas que transitan diariamente entre San Juan del Río y Tequisquiapan.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia supervisó los trabajos junto con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, sobre un tramo de siete metros de ancho.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la supervisión de los trabajos en el camino La Valla-La Fuente. rotativo.com.mx
La obra responde a un compromiso asumido en la jornada del Programa Viernes en La Valla del 13 de marzo, donde habitantes de la comunidad plantearon directamente al alcalde la necesidad de intervenir esta vía intermunicipal.
Cabrera Valencia destacó la importancia de contar con caminos en buenas condiciones que permitan la movilidad de personas y mercancías en la zona.
El camino intermunicipal de cinco kilómetros con siete metros de ancho beneficia a 25 mil personas entre San Juan del Río y Tequisquiapan. rotativo.com.mx
Mora Rico precisó que la dependencia aplicó cerca de dos mil metros cúbicos de asfalto para reparar 35 mil metros cuadrados de carpeta.
El trabajo se ejecutó como parte del programa permanente de rehabilitación de vialidades que impulsa la administración municipal en colonias y comunidades rurales del territorio sanjuanense.
El camino intermunicipal de cinco kilómetros con siete metros de ancho beneficia a 25 mil personas entre San Juan del Río y Tequisquiapan. rotativo.com.mx
La intervención no concluye con el asfaltado. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales trabaja en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a cargo de Edith Álvarez Flores, para ejecutar el pintado de la vialidad y entregar formalmente la rehabilitación.
La visita de Cabrera Valencia forma parte de la octava ocasión en que el alcalde regresa a una comunidad para verificar el cumplimiento de acuerdos derivados de las jornadas comunitarias del esquema itinerante.
El delegado de La Valla, Héctor Ramírez Hernández, agradeció la intervención y la calificó como un trabajo que beneficia de manera directa a la ciudadanía.
Antes de La Valla, el alcalde sanjuanense ya había regresado a Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero, Puerta de Alegrías, San Miguel Arcángel y Santa Matilde para dar seguimiento a compromisos similares.