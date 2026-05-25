Inauguran paso a desnivel de 700 mdp en Los Cabos

Los Cabos, 25 de mayo de 2026. --- Setecientos millones de pesos y nueve meses de obra. Esa es la cuenta del Paso a Desnivel de las Mujeres Libres que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inauguró este lunes en Los Cabos, sobre el cruce de la Carretera Federal 1 "Benito Juárez" con la vialidad que conecta al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y el corredor turístico.

La obra eliminó filas de hasta 40 minutos y un kilómetro de longitud vehicular que se formaban a diario en uno de los nodos más saturados del sur de Baja California Sur.

El gobernador sudcaliforniano Víctor Manuel Castro Cosío y el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, encabezaron el banderazo en enlace con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La intervención abarcó 1.5 kilómetros y se cerró mes y medio antes del periodo contractual, según los datos que Esteva Medina presentó durante el evento.

El paso vehicular inferior corre por 800 metros con pendiente continua para evitar encharcamientos, integra una glorieta en la parte superior, dos hectáreas de banquetas con ruta podotáctil, una ciclovía bidireccional y 17 cruces peatonales.

La obra beneficia a 350 mil habitantes locales y 2.6 millones de turistas que llegan cada año al aeropuerto de San José del Cabo. rotativo.com.mx

La obra inducida incluyó más de 10 kilómetros de tuberías de acueductos y líneas de media tensión, y 22 kilómetros de pilas para los muros de contención, conforme al desglose de la dependencia federal.

Beneficio para 2.6 millones de turistas que cruzan cada año

La intervención impactará a 350 mil habitantes de la zona y a cerca de 2.6 millones de turistas que llegan al aeropuerto cada año, de acuerdo con las modelaciones que la SICT realizó antes de definir la solución de paso a desnivel con glorieta superior. La obra generó 2 mil 100 empleos durante su construcción.

Castro Cosío reconoció a los habitantes cabeños la "paciencia" durante el periodo de obra y atribuyó la concreción del proyecto al gobierno federal: "Hoy se cumple un viejo anhelo de las y las sudcalifornianas. Años demandando esta obra".

El gobernador agradeció también el respaldo federal al Parque Marino de Loreto en el discurso de inauguración.

¿Qué obras complementarias incluye el paso a desnivel?

Esteva Medina detalló que las laterales del paso ya operaban desde días antes y este lunes se abrieron los carriles centrales. La intersección conecta tres flujos vehiculares: la Carretera Federal 1, la vialidad del Aeropuerto de San José del Cabo y la entrada al corredor turístico de Los Cabos.

La SICT no precisó el calendario de mantenimiento ni si se planean obras adicionales en otros nodos saturados del corredor Los Cabos.

La obra se enmarca dentro de la agenda de infraestructura federal del primer año de la administración Sheinbaum, alineada con el Plan México anunciado en septiembre de 2025.