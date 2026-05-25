Alcoholímetro Querétaro: 26 detenidos, nueva mínima de 2026

Veintiséis conductores fueron remitidos al CIMA del 18 al 24 de mayo, tres menos que la semana previa.

Operativo alcoholímetro Querétaro deja 26 detenidos del 18 al 24 de mayo y 23 vehículos al corralón

Operativo alcoholímetro de la Dirección de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro durante el corte semanal del 18 al 24 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Veintiséis conductores fueron remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) durante el operativo aplicado del 18 al 24 de mayo en la capital queretana, tres por debajo de la cifra de la semana inmediata anterior, que ya era la más baja registrada por la Dirección de Justicia Cívica en lo que va de 2026.

Veintitrés vehículos terminaron en el corralón municipal y solo una de las personas sancionadas fue mujer.

La dependencia municipal practicó 703 pruebas de alcoholemia durante el periodo, 47 arrojaron resultado positivo y 26 derivaron en detención por superar el umbral de 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La cifra encadena la segunda semana consecutiva por debajo del promedio de 35 sancionados que el operativo sostuvo entre enero y marzo, según la semana previa reportada por Justicia Cívica.

El descenso de mayo contrasta con el ritmo del primer trimestre. La cobertura operativa también bajó: del corte del 4 al 10 de mayo, con 970 pruebas y 29 detenidos, al corte actual, con 703 pruebas y 26 detenidos, la Dirección de Justicia Cívica recortó cerca de un 28% el número de aplicaciones manteniendo casi el mismo número de positivos.

El año de referencia y las sanciones vigentes

Durante 2025, el programa sancionó a 1,672 personas y recaudó 2 millones 377 mil pesos por concepto de multas tras aplicar 32 mil 150 pruebas cualitativas.

El 36% de los sancionados ese año cumplió arresto inconmutable por presentar niveles iguales o superiores a 0.65 miligramos por litro de aire espirado, fracción que el Reglamento de Movilidad municipal define como la más grave.

A nivel nacional, el 30% de las muertes por accidentes de tránsito se atribuyen al consumo de alcohol, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) de la Secretaría de Salud federal.

¿Qué sanción aplica según el nivel de alcohol detectado?

El Reglamento de Movilidad municipal establece cuatro fracciones de sanción. La primera, de 0.20 a 0.39 miligramos por litro de aire espirado, permite conmutar la multa por arresto de 8 a 16 horas o trabajo comunitario; a partir de 0.65 miligramos el arresto es inconmutable de 24 a 36 horas.

La dependencia municipal informó que el operativo continuará de forma permanente en zonas de mayor movilidad nocturna.

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