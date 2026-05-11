Alcoholímetro de Querétaro: 29 detenidos, cifra más baja de 2026

Querétaro, 11 de mayo de 2026. — Veintinueve conductores fueron remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) tras rebasar el límite permitido durante el operativo alcoholímetro aplicado del 4 al 10 de mayo en la capital queretana, la cifra semanal más baja registrada por la Dirección de Justicia Cívica en lo que va de 2026.

La dependencia practicó 970 pruebas de alcoholemia durante el periodo, 39 arrojaron resultado positivo y 23 vehículos terminaron en el corralón municipal.

La cifra contrasta con el promedio de 35 sancionados por semana que el operativo sostuvo entre enero y marzo. El corte del 2 al 8 de marzo había dejado 36 detenidos con casi el mismo número de pruebas —965—, lo que coloca la baja del 4 al 10 de mayo en siete sancionados menos pese a una cobertura operativa similar.

Veintiocho de los conductores remitidos al CIMA fueron hombres y solo una mujer, según el desglose oficial, una proporción que mantiene la tendencia masculina detectada en cortes anteriores.

Las 29 personas presentaron niveles iguales o superiores a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, umbral que el reglamento municipal fija para activar la sanción.

El operativo aplica desde 2016 como parte de la estrategia para reducir siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol en la demarcación.

Operativo alcoholímetro de la Dirección de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro durante el corte semanal del 4 al 10 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

Durante 2025 el programa sancionó a 1,672 personas y recaudó 2 millones 377 mil pesos por concepto de multas tras aplicar 32 mil 150 pruebas cualitativas, con un incremento del 11% en el promedio mensual de personas remitidas respecto al año anterior.

El 36% de los sancionados ese año cumplió arresto inconmutable por presentar niveles iguales o superiores a 0.65 miligramos por litro de aire espirado, fracción que el Reglamento de Movilidad municipal define como la más grave.

Marco nacional y prevención de accidentes viales en Querétaro

A nivel nacional, el 30% de las muertes por accidentes de tránsito se atribuyen al consumo de alcohol, según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) de la Secretaría de Salud federal.

La estrategia local se complementa con el Decálogo de Acciones para la Prevención de Accidentes Viales por Consumo de Alcohol que el municipio firmó en julio de 2025, esquema que incluye tecnología biométrica obligatoria en establecimientos y cero tolerancia a la venta de alcohol a menores.

La dependencia municipal informó que el operativo continuará de forma permanente en zonas de mayor movilidad nocturna.

¿Qué sanción aplica según el nivel de alcohol detectado?

El Reglamento de Movilidad municipal establece cuatro fracciones de sanción. La primera, de 0.20 a 0.39 miligramos, permite conmutar la multa por arresto de 8 a 16 horas o trabajo comunitario; a partir de 0.65 miligramos el arresto es inconmutable de 24 a 36 horas.