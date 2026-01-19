Querétaro detiene a 33 conductores por alcoholemia en una semana

La Dirección de Justicia Cívica aplicó 682 pruebas de alcoholemia del 12 al 18 de enero y remitió 29 vehículos al corralón municipal.

Operativo de alcoholimetría de Justicia Cívica en las calles del municipio de Querétaro

Operativo de alcoholimetría de la Dirección de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro durante el fin de semana.

Foto: Gobierno Municipal de Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro implementó un operativo de alcoholimetría del 12 al 18 de enero que derivó en 33 detenciones de conductores remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA).

Durante el operativo se aplicaron 682 pruebas de alcoholemia, de las cuales 43 resultaron positivas, informó la dependencia municipal.

Las autoridades protegen la seguridad vial mediante estos operativos que buscan evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

De las 33 personas sancionadas, 30 fueron hombres y tres mujeres que rebasaron el límite permitido de 0.20 miligramos de alcohol sobre litros de aire espirado, precisó la Dirección de Justicia Cívica.

El operativo ocasionó que 29 vehículos fueran remitidos al corralón municipal tras confirmar niveles de alcoholemia superiores a los permitidos por la normativa local, detalló la dependencia.

"El operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol", enfatizó la Secretaría de Gobierno Municipal. Las acciones forman parte de la estrategia de seguridad vial en Querétaro que busca reducir percances causados por conductores en estado de ebriedad.

La dependencia municipal reiteró que el objetivo del programa es salvaguardar la vida y la integridad de las personas en la demarcación.

