Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro implementó un operativo de alcoholimetría del 12 al 18 de enero que derivó en 33 detenciones de conductores remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA).
Durante el operativo se aplicaron 682 pruebas de alcoholemia, de las cuales 43 resultaron positivas, informó la dependencia municipal.
Las autoridades protegen la seguridad vial mediante estos operativos que buscan evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol.
De las 33 personas sancionadas, 30 fueron hombres y tres mujeres que rebasaron el límite permitido de 0.20 miligramos de alcohol sobre litros de aire espirado, precisó la Dirección de Justicia Cívica.
El operativo ocasionó que 29 vehículos fueran remitidos al corralón municipal tras confirmar niveles de alcoholemia superiores a los permitidos por la normativa local, detalló la dependencia.
"El operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol", enfatizó la Secretaría de Gobierno Municipal. Las acciones forman parte de la estrategia de seguridad vial en Querétaro que busca reducir percances causados por conductores en estado de ebriedad.
La dependencia municipal reiteró que el objetivo del programa es salvaguardar la vida y la integridad de las personas en la demarcación.