San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — La comunidad de San Pablo Potrerillos, ubicada en San Juan del Río, obtuvo la certificación como Entorno y Comunidad Promotora de la Salud otorgada por la Secretaría de Salud del estado de Querétaro.
El reconocimiento fortalece las acciones de prevención y promoción de la salud en esta localidad, donde también dos escuelas recibieron la distinción como Promotoras de la Salud: la primaria Cinco de Febrero de 1917 y el jardín de niños Luis Chávez Orozco, informó el gobierno municipal.
La certificación se obtuvo mediante un proceso de cuatro etapas que incluyó la integración de un Comité de Salud comunitario, sesiones de capacitación para sus integrantes, implementación de acciones colectivas en materia de salud y evaluación final, explicó Alinn Chimalma Elizalde Olín, coordinadora de Promoción y Fomento a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2.
Entrega de certificación de Comunidad Promotora de la Salud en San Pablo Potrerillos, San Juan del Río
En representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, la secretaria de Desarrollo Social Ana Eugenia Patiño Correa destacó que el reconocimiento refleja el trabajo coordinado entre autoridades y habitantes.
"La salud es la base de todo, es el punto de partida para que nuestras familias vivan mejor", aseguró la funcionaria durante la ceremonia de certificación.
El programa reconoce comunidades que abordan de manera integral los determinantes de la salud y desarrollan competencias locales para crear entornos higiénicos y seguros. Las autoridades sanitarias entregaron reconocimientos a agentes de salud y habitantes que participaron en las actividades comunitarias.
En el evento estuvieron presentes el administrador de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Cristian Julián Alcocer Arteaga; la jefa del Departamento de Promoción a la Salud en Querétaro, Wendoline Pérez Trejo; la delegada de San Pablo Potrerillos, Verónica Osornio Camacho, y personal de salud del municipio.