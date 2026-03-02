Oaxaca, 2 Marzo de 2026. —Dos niñas haitianas de seis años murieron al caer en una cisterna dentro del Centro de Asistencia Social Casa Pato, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal en Oaxaca, donde estaban albergadas junto con su madre.

La Fiscalía General del Estado informó que las menores se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una fosa séptica dentro del recinto cuando ocurrió la tragedia, y que las indagatorias se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia.

El hecho ocurre en medio de denuncias previas contra el DIF Oaxaca por presuntos actos de maltrato, robo del dinero de tarjetas Bienestar a menores albergados y nepotismo, señalamientos que el gobernador Salomón Jara Cruz había descartado apenas horas antes de la tragedia, asegurando que se trataba de "desinformación de mala fe".

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura integral sobre la relación entre esas denuncias previas y el fatal desenlace.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció la separación inmediata de la directora general del DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, quien será investigada por presunta negligencia; de la coordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas, y de la directora del centro Casa Pato, cuyo nombre no fue dado a conocer. Dos de las funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La procuradora estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández García, señaló que en la protección de menores no puede haber omisiones y advirtió que, si las hubo, habrá consecuencias. Por su parte, la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, confirmó que su dependencia realizará las investigaciones administrativas y penales que se requieran. "Ningún servidor público puede quedar impune por no realizar sus facultades correspondientes", indicó.

Denuncias previas al interior del DIF Oaxaca

Las quejas contra el albergue infantil no eran nuevas. Las legisladoras del Partido del Trabajo Margarita García y Araceli Cruz las habían presentado incluso en la Cámara de Diputados federal, donde acusaron, según su versión, irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los menores. A juicio de ambas legisladoras, la institución que preside Irma Bolaños Quijano arrastraba problemas de supervisión que el gobierno estatal minimizó.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había realizado, según informó Jara Cruz, una investigación previa que no encontró ninguna irregularidad; sin embargo, este medio buscará la versión oficial actualizada de la dependencia sobre los señalamientos en el contexto de la tragedia.

No se ha determinado aún el motivo por el que las niñas y su madre se encontraban en el Centro de Asistencia Social Casa Pato, recinto al que se puede acceder por aseguramiento migratorio o de manera voluntaria. Tanto el gobernador Jara Cruz como el secretario Romero López asumieron la responsabilidad institucional del hecho y se comprometieron a esclarecer lo sucedido.