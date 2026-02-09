México, 9 de febrero de 2026.- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, admitió que las alertas de género no han funcionado tras más de una década de aplicación y reconoció que la falta de diálogo con el movimiento feminista durante el sexenio pasado constituyó "un error histórico" que debilitó la agenda de las mujeres en el país.

La funcionaria federal anunció un incremento presupuestal adicional de más de 350 millones de pesos para expandir los Centros LIBRE de 678 a casi mil en territorio nacional.

Las alertas de género operan actualmente en 27 estados del país, pero según Hernández, los mecanismos no lograron reducir la violencia en los territorios donde se activaron. La funcionaria atribuyó ese fracaso a que los recursos llegan a los estados sin seguimiento ni evaluación, utilizados para acciones genéricas que "cumplen con el trámite pero no transforman la realidad de las mujeres".

"No, yo no creo que funcionen las alertas", señaló la secretaria durante una entrevista para el podcast de la periodista Sara Lovera. Hernández ilustró su crítica con ejemplos donde gobiernos reportan la compra de chalecos para policías o botones de pánico como acciones de prevención, cuestionando su impacto directo en violencia contra mujeres.

Reconocimiento de polarización en sexenio anterior

La funcionaria de 35 años identificó responsabilidades compartidas en la fractura del diálogo feminista en México durante la administración pasada. Según Hernández, a las feministas institucionales "prácticamente se nos cerraron las puertas solo por ser feministas institucionales", mientras que dentro del gobierno se consolidaron prejuicios que asumían que todas las feministas "eran malintencionadas o eran de derecha".

"En el sexenio pasado fue muy difícil generar una sinergia entre la acción de gobierno y la denuncia de los movimientos feministas", indicó la secretaria, quien reconoció que la politización del tema deterioró la posibilidad de interlocución.

Hernández confirmó que está en marcha la revisión de las alertas de género anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó la necesidad de dialogar con organizaciones y especialistas para redefinir su alcance. La funcionaria reveló que la mandataria le expresó: "yo no he logrado encontrar la fórmula exacta para combatir y erradicar la violencia", lo que según la secretaria explica el giro hacia la escucha directa y el trabajo territorial con mujeres.

Los Centros LIBRE, que operan con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, acompañan a mujeres en situación de violencia y canalizan los casos a instancias correspondientes. Hernández describió esta estrategia como "la primera política pública para las mujeres articulada con los tres niveles de gobierno" y adelantó que el incremento presupuestal permitirá ampliar la cobertura en el país.

La secretaria proyectó que el desafío de fondo es abrir una interlocución real, intergeneracional y plural con el movimiento feminista. "Sería un error histórico no generar un punto de encuentro entre todas", afirmó al evaluar el primer año de la nueva dependencia federal.