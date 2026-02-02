México: Cuestionan proceso contra mujer por violencia vicaria

Autoridades y activistas afirman que el tipo penal fue aplicado de forma incorrecta contra una mujer.

Fachada de un tribunal en México donde se llevan a cabo audiencias judiciales

Organizaciones reportan aumento de agresiones digitales tras la resolución judicial.

Red Semlac
Por Red Semlac Feb 02, 2026
Ciudad de México — febrero de 2026. — La violencia vicaria en México volvió al centro del debate jurídico tras la vinculación a proceso de una mujer en Coahuila por ese delito, una decisión que organizaciones y autoridades federales consideran una aplicación incorrecta de la ley.

Yetlanezy Baltierrez, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Coahuila, afirmó que el caso es grave porque los hechos imputados a Estela —nombre con el que se identifica a la mujer— no encuadran en el tipo penal. Subrayó que esta figura fue creada para proteger a mujeres víctimas de violencia de género ejercida a través de sus hijas e hijos.

La activista advirtió además que, tras la audiencia judicial, integrantes del Frente han recibido insultos y amenazas en redes sociales por parte de hombres que, dijo, celebraron la resolución. Ante ello, anunció que buscarán reuniones con autoridades legislativas de Coahuila para plantear la correcta tipificación del delito y el respeto al debido proceso.

Secretaría de las Mujeres señala error en caso de violencia vicaria en México

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, también calificó el caso como un error. A través de un mensaje público, sostuvo que la definición de violencia vicaria fue utilizada de forma equivocada contra una mujer y recordó que esta forma de violencia ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una expresión de violencia de género.

Según explicó, este delito se configura cuando un agresor utiliza a hijas o hijos como medio para ejercer control, daño o castigo contra la madre. Señaló que su dependencia buscará diálogo con la fiscalía local y autoridades judiciales para revisar el caso y promover criterios homologados en las legislaciones estatales.

Baltierrez coincidió en que no todo conflicto familiar o desacuerdo relacionado con custodia o convivencia constituye violencia vicaria. Indicó que, en el caso referido, podrían analizarse otras figuras jurídicas existentes, como interferencia u obstrucción parental, que cuentan con marcos legales diferenciados.

Denuncian agresiones contra activistas

Integrantes del Frente en otras entidades también reportaron un aumento de agresiones verbales y ataques en redes sociales tras la decisión judicial en Coahuila. Señalaron que persisten campañas que descalifican la violencia vicaria como concepto jurídico y la presentan como un mecanismo de discriminación, lo cual —afirman— incrementa riesgos para defensoras.

Las activistas valoraron la intervención de autoridades federales para aclarar el alcance de la ley y reiteraron que miles de mujeres en el país han denunciado este tipo de violencia, caracterizada por el uso de hijas e hijos para causar daño emocional.

El caso, aún en desarrollo, abre un debate sobre la correcta aplicación del tipo penal y la necesidad de criterios claros que eviten interpretaciones que, según organizaciones y funcionarias, podrían distorsionar el objetivo de la norma.

