San Juan del Río — 28 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado cumplió una orden de aprehensión contra un hombre investigado por violencia contra su expareja sentimental mediante un cateo ejecutado en la colonia Centro.
La diligencia se realizó como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación coordinada de autoridades estatales y municipales que resultó en la detención del imputado identificado como "Jonny".
El cateo fue ejecutado por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de elementos de Policía Estatal y municipal. La acción derivó de una investigación iniciada por agresiones cometidas contra la víctima en dos incidentes separados.
Estrategia Sinergia por Querétaro coordina corporaciones estatales y municipales para cumplimiento de mandatos judiciales en casos de violencia de género. rotativo.com.mx
Orden relaciona dos incidentes de agresión contra la víctima
La investigación se relaciona con dos incidentes ocurridos entre noviembre de 2025 y enero de 2026. El imputado presuntamente ejerció amenazas, violencia física y daños a pertenencias de su expareja sentimental, según la carpeta de investigación integrada con protocolos de género por la Fiscalía.
El mandato judicial vigente autorizó la aprehensión del hombre por su probable autoría en las agresiones documentadas. La orden fue cumplida durante la diligencia de cateo realizada en el domicilio donde se localizó al investigado.
Estrategia Sinergia por Querétaro coordina corporaciones estatales y municipales para cumplimiento de mandatos judiciales en casos de violencia de género. rotativo.com.mx
La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Un juez determinará su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas, explicó la Fiscalía.
La estrategia Sinergia por Querétaro permite la coordinación entre corporaciones estatales y municipales para el cumplimiento de mandatos judiciales. Este modelo de operación refuerza la atención a delitos de violencia de género en el estado.