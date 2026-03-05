Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Las 26 presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro almacenan 126.27 millones de metros cúbicos, equivalentes a 61% de su capacidad total de 206.48 millones.
El reporte diario del 5 de marzo registró cero precipitaciones en las 11 estaciones meteorológicas del estado, con un acumulado mensual también en cero, lo que marca un arranque seco para el tercer mes del año.
El dato refleja las condiciones habituales del estiaje, periodo en el que el nivel de presas en Querétaro depende del volumen acumulado durante el temporal anterior.
La región hidrológica Lerma Santiago presenta 67% de almacenamiento con 31.24 de 46.32 millones de m³ en sus 15 embalses, mientras que la región Pánuco se ubica en 59% con 95.04 de 160.16 millones en 11 presas.
En la zona Lerma Santiago, El Cajón —ubicado en el municipio de Querétaro— es la única presa que opera al 100% de su capacidad con 0.59 millones de m³.
En el extremo opuesto, San Rafael en Huimilpan apenas alcanza 27.7% y El Batán en Corregidora se sitúa en 27.9%, los dos niveles más bajos de esa región.
Constitución de 1917 al 41.9%, la de mayor capacidad en Querétaro
La presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, tiene la mayor capacidad instalada del estado con 66.08 millones de m³, pero almacena sólo 27.68 millones, equivalentes a 41.9%. Le sigue San Ildefonso en Amealco, con 33.10 de 47.81 millones y 69.2% de nivel.
Colón, en el municipio del mismo nombre, opera a 96.2%, mientras que Jalpan alcanza 96.1% y Puerta de Alegrías en San Juan del Río llega a 95.8%. Derivadora Constitución 1857, también en San Juan del Río, registra 47.7% con apenas 0.33 millones de m³.
Presa
Municipio
% Almac.
El Cajón
Querétaro
100.0
Colón
Colón
96.2
Jalpan
Jalpan
96.1
Puerta de Alegrías
San Juan del Río
95.8
El Tecolote
Amealco
91.4
La Soledad
Colón
86.9
Constitución de 1917
San Juan del Río
41.9
Jesús María
El Marqués
34.5
El Batán
Corregidora
27.9
San Rafael
Huimilpan
27.7
Nivel de presas en Querétaro: embalses con mayor y menor porcentaje de almacenamiento al 5 de marzo de 2026. Fuente: Conagua.
¿Qué temperaturas registró Conagua en Querétaro este 5 de marzo?
La dependencia reportó temperaturas mínimas y máximas en cinco puntos: Querétaro capital osciló entre 13.4 y 29.1 grados centígrados, Corregidora entre 12.0 y 29.0, Peñamiller alcanzó la máxima más alta con 34.0, Amealco la mínima más baja con 5.0 y San Juan del Río se ubicó entre 11.0 y 28.5 grados. En lo que va de 2026, la estación Constitución de 1917 acumula la mayor precipitación anual con 22.4 milímetros, seguida de Jalpan con 17.3 mm.