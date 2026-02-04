Querétaro, 4 de febrero de 2026. —La Unidad Deportiva Ejido San Pablo fue rehabilitada con una inversión superior a 21 millones de pesos, de los cuales 16.2 millones corresponden al municipio de Querétaro.

Las obras benefician a más de 12 mil usuarios que ahora cuentan con pasto sintético nuevo en el campo de béisbol, gradas rehabilitadas, baños renovados y áreas verdes con 42 árboles recién plantados.

Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

La entrega de la rehabilitación de la deportiva Ejido San Pablo estuvo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías. Esta unidad deportiva, ubicada en la zona poniente de la capital, presentaba deterioro en sus instalaciones desde hace varios años y su mejora era una promesa de campaña del alcalde.

Felifer Macías durante la entrega de la rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo. rotativo.com.mx

"El progreso y el desarrollo de Querétaro tiene que cubrir a todos por igual", señaló el gobernador durante el evento. Kuri González añadió que la obra representa un acto de justicia social para los habitantes de San Pablo.

El alcalde Felifer Macías precisó que además de esta entrega, se tiene proyectada una inversión adicional de 7 millones de pesos para sustituir el drenaje de la calle Camino Real. También anunció la próxima entrega del Parque del Tanque por parte del gobierno estatal como complemento a las obras de la zona.

Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

Mejoras en instalaciones deportivas de San Pablo

Entre las obras realizadas destacan la reposición del pasto sintético del campo de béisbol y la rehabilitación de las gradas tanto de fútbol como de béisbol. Los trabajos incluyeron la renovación de baños, puertas de acceso y la aplicación de pintura en la cancha de básquetbol, pista de patinaje y fachada.

Mauricio Kuri y Felifer Macías durante la entrega de la rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo. rotativo.com.mx

La intervención también abarcó la zona de juegos infantiles, los ejercitadores y la reja perimetral. Se colocaron mamparas informativas, malla ciclónica nueva y reja de acero en diferentes puntos del perímetro.

Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

En materia de áreas verdes, fueron plantados 42 árboles y más de mil 600 plantas de diversas especies. Los trabajos complementarios incluyeron el desazolve y limpieza del dren, reparaciones en mampostería y muros, así como labores de limpieza general al interior y exterior de la unidad deportiva.

Las instalaciones rehabilitadas permitirán a los vecinos de San Pablo y colonias aledañas practicar béisbol, fútbol, básquetbol y patinaje en espacios dignos y seguros para toda la familia.