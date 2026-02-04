Rehabilitan Deportiva Ejido San Pablo con inversión de 21 mdp en Querétaro

Gobierno estatal y municipal entregan obras que benefician a más de 12 mil usuarios en San Pablo.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sintético y gradas renovadas en Querétaro

Mauricio Kuri y Felifer Macías durante la entrega de la rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 04, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 4 de febrero de 2026. —La Unidad Deportiva Ejido San Pablo fue rehabilitada con una inversión superior a 21 millones de pesos, de los cuales 16.2 millones corresponden al municipio de Querétaro.

Las obras benefician a más de 12 mil usuarios que ahora cuentan con pasto sintético nuevo en el campo de béisbol, gradas rehabilitadas, baños renovados y áreas verdes con 42 árboles recién plantados.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sint\u00e9tico y gradas renovadas en Quer\u00e9taro Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

La entrega de la rehabilitación de la deportiva Ejido San Pablo estuvo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías. Esta unidad deportiva, ubicada en la zona poniente de la capital, presentaba deterioro en sus instalaciones desde hace varios años y su mejora era una promesa de campaña del alcalde.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sint\u00e9tico y gradas renovadas en Quer\u00e9taro Felifer Macías durante la entrega de la rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo. rotativo.com.mx

"El progreso y el desarrollo de Querétaro tiene que cubrir a todos por igual", señaló el gobernador durante el evento. Kuri González añadió que la obra representa un acto de justicia social para los habitantes de San Pablo.

El alcalde Felifer Macías precisó que además de esta entrega, se tiene proyectada una inversión adicional de 7 millones de pesos para sustituir el drenaje de la calle Camino Real. También anunció la próxima entrega del Parque del Tanque por parte del gobierno estatal como complemento a las obras de la zona.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sint\u00e9tico y gradas renovadas en Quer\u00e9taro Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

Mejoras en instalaciones deportivas de San Pablo

Entre las obras realizadas destacan la reposición del pasto sintético del campo de béisbol y la rehabilitación de las gradas tanto de fútbol como de béisbol. Los trabajos incluyeron la renovación de baños, puertas de acceso y la aplicación de pintura en la cancha de básquetbol, pista de patinaje y fachada.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sint\u00e9tico y gradas renovadas en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri y Felifer Macías durante la entrega de la rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo. rotativo.com.mx

La intervención también abarcó la zona de juegos infantiles, los ejercitadores y la reja perimetral. Se colocaron mamparas informativas, malla ciclónica nueva y reja de acero en diferentes puntos del perímetro.

Vista de la Unidad Deportiva Ejido San Pablo rehabilitada con pasto sint\u00e9tico y gradas renovadas en Quer\u00e9taro Más de 12 mil usuarios se beneficiarán con las instalaciones deportivas renovadas en la zona poniente. rotativo.com.mx

En materia de áreas verdes, fueron plantados 42 árboles y más de mil 600 plantas de diversas especies. Los trabajos complementarios incluyeron el desazolve y limpieza del dren, reparaciones en mampostería y muros, así como labores de limpieza general al interior y exterior de la unidad deportiva.

Las instalaciones rehabilitadas permitirán a los vecinos de San Pablo y colonias aledañas practicar béisbol, fútbol, básquetbol y patinaje en espacios dignos y seguros para toda la familia.

gobiernodeportesfelifer maciasmauricio kuri

Reciente

Maquinaria realiza trabajos de pavimentación y rehabilitación de agua potable y drenaje en calles de San Juan del Río
San Juan del Río

Obras viales por 27 mdp avanzan en San Juan del Río

Municipio ejecuta rehabilitación integral en Tota Carvajal y Pablo Cabrera con entrega en marzo.

Módulo de atención para pago de predial en Querétaro con descuento en recargos y multas
Querétaro capital

Febrero mantiene 30% de descuento en recargos y multas del predial en Querétaro

Municipio ofrece facilidades para que ciudadanos con rezagos pongan al corriente su predial.

Zona de Peñuelas en Querétaro donde se realizará obra de drenaje pluvial de más de 200 millones de pesos
Editorial

Querétaro invertirá más de 200 mdp en obra de drenaje en Peñuelas

Municipio y estado destinan 330 millones de pesos para infraestructura pluvial en la capital.

Estadio Corregidora de Querétaro sede del partido de la Selección Mexicana en febrero 2026
Deportes

Querétaro recibirá partido de la Selección Mexicana el 25 de febrero

Estadio Corregidora albergará encuentro de preparación mundialista el próximo 25 de febrero.