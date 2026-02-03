Cumplimentan orden de aprehensión por robo calificado en Morelos

Fiscalía de Querétaro ejecuta orden judicial en Temixco mediante operativo coordinado con autoridades de Morelos.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito ejecutan orden de aprehensión por robo calificado en Querétaro

La coordinación interestatal permitió cumplimentar la orden judicial sin que se registraran incidentes.

Diario Rotativo
Feb 03, 2026
Diario Rotativo
Querétaro — 3 de febrero de 2025. — Personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el delito de robo calificado.

La detención ocurrió el pasado 22 de enero en el municipio de Temixco, Morelos, mediante un operativo coordinado con autoridades de esa entidad.

El caso deriva de una carpeta de investigación iniciada en Querétaro por hechos ocurridos en territorio estatal. Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó labores de localización que permitieron ubicar al imputado en otra entidad federativa.

La ejecución del mandato judicial se llevó a cabo sin incidentes, según informó la dependencia. Agentes queretanos trabajaron en coordinación con sus homólogos morelenses bajo el esquema de Sinergia interinstitucional.

Tras el aseguramiento, al detenido se le notificó el motivo de su detención y se le hicieron saber sus derechos constitucionales. Posteriormente fue trasladado a Querétaro para quedar a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión por robo calificado.

La Fiscalía General del Estado señaló que este tipo de acciones forman parte del trabajo de colaboración con otras entidades para garantizar la persecución de delitos y el acceso a la justicia.

