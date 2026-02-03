El atentado contra los legisladores ocurrió a plena luz del día cuando circulaban por la avenida Paseo Niños Héroes tras salir del Congreso del estado. Hombres armados abrieron fuego contra su vehículo, dejando a ambos diputados y a un escolta con heridas de gravedad.

Autoridades aseguraron armas, droga y equipos de comunicación durante la captura en la capital sinaloense. rotativo.com.mx

Torres Félix permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado pero estable, mientras que Montoya Ojeda recibió el alta hospitalaria el 2 de febrero tras cirugía reconstructiva por la pérdida de un ojo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó mediante sus redes sociales que la captura de El Compa Güero se realizó en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Al detenido le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.

Detenciones suman 16 en jornada contra el crimen en Sinaloa

García Harfuch precisó que el operador pertenecía a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y coordinaba labores de inteligencia táctica para la célula criminal. Su función incluía vigilar los desplazamientos de corporaciones de seguridad mediante sistemas de videovigilancia clandestina instalados en puntos estratégicos de Culiacán, así como operar drones para anticipar operativos.

Autoridades aseguraron armas, droga y equipos de comunicación durante la captura en la capital sinaloense. rotativo.com.mx

En acciones paralelas realizadas el 2 de febrero, la Secretaría de Marina detuvo en Navolato a una célula generadora de violencia integrada por seis personas, a quienes les aseguraron nueve armas largas, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo.

En la capital sinaloense, personal de la SSPC capturó a tres personas más con armamento similar, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal arrestó a otros seis integrantes del crimen organizado en Sinaloa con ocho armas adicionales.

"Resultado el día de ayer en Sinaloa: 16 integrantes del crimen organizado relacionados con violencia en la entidad", señaló García Harfuch. Las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los responsables del atentado contra los legisladores, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar que el crimen no quede impune.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, había condenado la agresión desde el primer momento, calificándola como muestra de que "la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites". Torres Félix, además de diputado local, fungía como presidente estatal del partido naranja y fue exalcalde de Culiacán.

El Gabinete de Seguridad ha desplegado cerca de 2,800 elementos militares, policiales y ministeriales en Sinaloa desde el inicio de la crisis de violencia derivada de la pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, declarado organización terrorista por Estados Unidos.

La estrategia federal ha resultado en la captura de casi 1,200 personas y el aseguramiento de más de 1,700 armas de fuego en la entidad durante los últimos meses.