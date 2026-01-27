Actualmente, el reglamento municipal establece candados que limitan estas funciones únicamente a titulados en ingeniería civil o arquitectura, excluyendo carreras con planes de estudio prácticamente idénticos.

La iniciativa surgió tras el acercamiento de un grupo de profesionistas afectados por los candados normativos del reglamento de construcción San Juan del Río.

"El reglamento establece que únicamente podrán ser supervisores de obra aquellas personas que cuenten con los conocimientos técnicos en materia de ingeniería o arquitectura, limitando únicamente a esas dos carreras", señaló Rocha Basurto, presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

La modificación propone eliminar estos candados adicionando al articulado vigente las denominaciones académicas que distintas universidades han otorgado a programas educativos equivalentes.

Carreras como ingeniería en construcción comparten currícula, conocimientos técnicos y competencias profesionales con la ingeniería civil tradicional, pero enfrentan candados normativos para ejercer plenamente en San Juan del Río.

Las instituciones educativas han modificado las nomenclaturas de sus programas académicos por razones pedagógicas que no alteran el contenido formativo, sin embargo, esta actualización no se ha reflejado en la normativa municipal.

La propuesta busca que el reglamento de construcción San Juan del Río elimine estos candados y reconozca explícitamente estas equivalencias académicas.

La modificación al reglamento de construcción San Juan del Río forma parte de las iniciativas presentadas por Movimiento Ciudadano en el Cabildo municipal para eliminar candados al sector profesionista.

El objetivo es garantizar que quienes cuentan con la formación técnica requerida puedan ejercer actividades como dirección de obra, supervisión y responsiva de proyectos constructivos, independientemente de la denominación específica de su título profesional. La propuesta busca eliminar los candados que actualmente enfrentan estos profesionistas.

Un sector considerable de profesionistas de la construcción en el municipio ha visto limitado su campo laboral por estos candados normativos.

La actualización del reglamento de construcción San Juan del Río permitirá que ingenieros en construcción y profesionistas de carreras afines demuestren su capacitación técnica mediante sus planes de estudio y cédulas profesionales, sin quedar excluidos por estos candados de nomenclatura académica.

Esta medida beneficiará tanto a profesionistas locales como a quienes deseen ejercer en el territorio municipal provenientes de otras entidades.

¿Cuándo se eliminarían los candados del reglamento de construcción?

La modificación reglamentaria para eliminar candados se procesará mediante las comisiones competentes del Cabildo antes de someterse a votación en sesión ordinaria.

De aprobarse, San Juan del Río se alinearía con municipios que han actualizado sus normativas de construcción para eliminar candados y reconocer la diversidad de denominaciones académicas en el campo de la ingeniería civil.

El reglamento de construcción en San Juan del Río data de administraciones anteriores y requiere actualizaciones que eliminen estos candados y reflejen la evolución del sector educativo y profesional.