San Juan del Río, 27 de enero de 2026. — La policía de Seguridad Pública Municipal detuvo a un empleado de 18 años que sustrajo 350 mil pesos de una empresa ubicada en el fraccionamiento Bosques de San Juan.
Fernando "N" quebró un espejo que daba acceso a la oficina para cometer el robo y posteriormente depositó el dinero en una cuenta bancaria, informó la corporación municipal.
El operativo inició tras un reporte ciudadano a la Línea Única de Emergencias 9-1-1 donde se denunció el robo al interior de la compañía. Los elementos policiales acudieron al domicilio y realizaron la inspección correspondiente que permitió identificar al responsable.
Durante la investigación, las autoridades confirmaron que el detenido quebrantó la confianza derivada de su relación laboral al aprovechar su acceso a las instalaciones. El joven trabajador forzó el espejo que servía como entrada a la oficina donde se resguardaba el efectivo.
Fiscal procesa caso de robo en empresa de San Juan del Río
Fernando "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río por el delito de robo agravado. La carpeta de investigación documenta el quebrantamiento de confianza laboral como agravante del delito.
La corporación municipal no reveló el nombre de la empresa afectada ni detalles adicionales sobre el modo operandi del empleado para el traslado del efectivo sustraído. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el hecho.