Fiscalía de Querétaro espera denuncia por agresión a mujer en marcha del 8M

Víctor Hernández asegura que aplicarán protocolos de género si la víctima acude a denunciar.

Fiscalía de Querétaro informa sobre denuncia por agresión contra mujer en marcha del 8M en Querétaro

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, durante su declaración sobre el caso de agresión en la marcha del 8M.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 13, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha recibido denuncia formal por la agresión contra una mujer durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

El fiscal estatal, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la institución permanece atenta al caso del sujeto que presuntamente pateó a una manifestante, aunque hasta ahora ninguna víctima ha acudido a presentar querella.

El episodio se registró durante la movilización feminista del 8M en la capital queretana, donde un hombre fue captado en video agrediendo a una participante. Pese a la difusión del material en redes sociales, la Fiscalía no puede actuar de oficio en este tipo de casos si no existe una denuncia de parte.

Hasta el momento, la dependencia tampoco ha recibido querellas por daños a mobiliario urbano o cajeros automáticos durante la marcha.

"Estaríamos pendientes de cualquier inicio al respecto", indicó Hernández. El fiscal precisó que si alguna persona afectada decide acudir, se abrirá carpeta de investigación y se identificará a los posibles responsables aplicando protocolos con perspectiva de género.

Hernández enfatizó que las autoridades no tolerarán agresiones contra mujeres. "No tenemos por qué tolerar ningún tipo de agresión a ninguna mujer", afirmó el titular de la Fiscalía, quien añadió que cualquier caso será turnado a la Fiscalía Especializada en la materia para su seguimiento.

La postura de la dependencia llega cinco días después de la movilización, en un contexto donde organizaciones feministas de Querétaro han cuestionado la respuesta institucional ante actos de violencia contra manifestantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre alguna línea de investigación iniciada de oficio en torno a los hechos.

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