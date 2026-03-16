Querétaro,16 de marzo de 2026. —La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,223 dictámenes durante febrero de 2026 en 23 especialidades forenses, con resultados que incluyen confrontas genéticas positivas en casos de homicidio y la detección de 12 vehículos con medios de identificación alterados.
Los trabajos sustentaron líneas de investigación ministerial y audiencias judiciales en carpetas por delitos patrimoniales y de alto impacto.
Los dictámenes fueron elaborados por peritos en disciplinas como ingeniería civil, valuación mecánica y hojalatería, tránsito terrestre y documentos cuestionados, entre otras. La producción pericial alimentó directamente las unidades de investigación con evidencia técnica utilizada para el esclarecimiento de hechos posiblemente delictivos en distintos municipios de Querétaro.
Confrontas genéticas confirman identidades en casos de homicidio
En el área de identificación humana, las confrontas genéticas realizadas durante el periodo arrojaron resultados positivos que permitieron confirmar identidades de víctimas, relacionar indicios biológicos con personas imputadas y aportar elementos determinantes en investigaciones por homicidio. Estos hallazgos fortalecieron carpetas de investigación por delitos de alto impacto.
El área de Identificación Vehicular emitió 1,193 constancias de revisión derivadas de verificaciones periciales en números de serie y placas. De ese total, 12 unidades presentaron alteraciones en sus medios de identificación y fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Estas revisiones contribuyen a investigaciones por robo de vehículo y fraude, además de brindar certeza jurídica a compradores de unidades usadas.
¿Qué especialidades forenses operan en la Fiscalía de Querétaro?
La Dirección de Servicios Periciales integra 23 especialidades que abarcan desde genética forense hasta valuación mecánica y tránsito terrestre. Los trabajos desarrollados en febrero sustentaron audiencias judiciales y líneas de investigación en carpetas por delitos patrimoniales y contra la salud.