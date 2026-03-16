Servicios Periciales de Querétaro emiten más de 6 mil dictámenes en febrero

Especialistas forenses en 23 disciplinas aportan evidencia científica a investigaciones ministeriales en Querétaro.

Laboratorio de Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro donde se elaboran dictámenes periciales forenses

Especialistas forenses de la Fiscalía de Querétaro realizan análisis en laboratorio de genética durante febrero de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro,16 de marzo de 2026. —La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,223 dictámenes durante febrero de 2026 en 23 especialidades forenses, con resultados que incluyen confrontas genéticas positivas en casos de homicidio y la detección de 12 vehículos con medios de identificación alterados.

Los trabajos sustentaron líneas de investigación ministerial y audiencias judiciales en carpetas por delitos patrimoniales y de alto impacto.

Los dictámenes fueron elaborados por peritos en disciplinas como ingeniería civil, valuación mecánica y hojalatería, tránsito terrestre y documentos cuestionados, entre otras. La producción pericial alimentó directamente las unidades de investigación con evidencia técnica utilizada para el esclarecimiento de hechos posiblemente delictivos en distintos municipios de Querétaro.

Confrontas genéticas confirman identidades en casos de homicidio

En el área de identificación humana, las confrontas genéticas realizadas durante el periodo arrojaron resultados positivos que permitieron confirmar identidades de víctimas, relacionar indicios biológicos con personas imputadas y aportar elementos determinantes en investigaciones por homicidio. Estos hallazgos fortalecieron carpetas de investigación por delitos de alto impacto.

El área de Identificación Vehicular emitió 1,193 constancias de revisión derivadas de verificaciones periciales en números de serie y placas. De ese total, 12 unidades presentaron alteraciones en sus medios de identificación y fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Estas revisiones contribuyen a investigaciones por robo de vehículo y fraude, además de brindar certeza jurídica a compradores de unidades usadas.

¿Qué especialidades forenses operan en la Fiscalía de Querétaro?

La Dirección de Servicios Periciales integra 23 especialidades que abarcan desde genética forense hasta valuación mecánica y tránsito terrestre. Los trabajos desarrollados en febrero sustentaron audiencias judiciales y líneas de investigación en carpetas por delitos patrimoniales y contra la salud.

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