Conagua prevé chubascos y calor de hasta 30°C en Querétaro

Querétaro, 15 de junio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para Querétaro intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante este día, con una temperatura máxima de 30 grados en la capital del estado.
El pronóstico contempla cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana, con bancos de niebla en las zonas altas, y un ambiente cálido a caluroso por la tarde. Para Santiago de Querétaro, el SMN estima una mínima de 15 grados, mientras que los municipios del norte de la entidad pueden alcanzar máximas de 35 a 40 grados.
Las lluvias se acompañarán de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. La dependencia advierte que las precipitaciones pueden originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, y que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Querétaro quedó en la franja de intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, el rango más bajo del pronóstico nacional de lluvia para el día, junto con Guanajuato, Hidalgo y la Ciudad de México; los acumulados mayores, de 75 a 150 mm, se concentran en el noreste del país.
¿Qué precauciones tomar ante los chubascos en Querétaro?
La recomendación es evitar cruzar calles o arroyos con acumulación de agua, resguardar estructuras y anuncios expuestos al viento y mantenerse atento a los avisos oficiales durante la tarde, cuando se concentra la mayor probabilidad de lluvia. El reporte de las últimas 24 horas no registró precipitación en las 11 estaciones del estado, con máximas de 34 grados en Peñamiller y 33 en Jalpan.
El pronóstico llega en plena temporada de lluvias, periodo en el que los chubascos en Querétaro e Hidalgo y los avisos por escurrimientos se han vuelto recurrentes. La vigilancia se mantiene tras el pronóstico de chubascos emitido días atrás para la entidad.