Conagua prevé chubascos y calor de hasta 30°C en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de 5 a 25 milímetros, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la entidad.

Cielo nublado sobre una avenida de la ciudad de Querétaro durante una tarde de lluvia.

El SMN prevé intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros para Querétaro durante la tarde de este 15 de junio

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para Querétaro intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante este día, con una temperatura máxima de 30 grados en la capital del estado.

El pronóstico contempla cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana, con bancos de niebla en las zonas altas, y un ambiente cálido a caluroso por la tarde. Para Santiago de Querétaro, el SMN estima una mínima de 15 grados, mientras que los municipios del norte de la entidad pueden alcanzar máximas de 35 a 40 grados.

Las lluvias se acompañarán de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. La dependencia advierte que las precipitaciones pueden originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, y que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Querétaro quedó en la franja de intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, el rango más bajo del pronóstico nacional de lluvia para el día, junto con Guanajuato, Hidalgo y la Ciudad de México; los acumulados mayores, de 75 a 150 mm, se concentran en el noreste del país.

¿Qué precauciones tomar ante los chubascos en Querétaro?

La recomendación es evitar cruzar calles o arroyos con acumulación de agua, resguardar estructuras y anuncios expuestos al viento y mantenerse atento a los avisos oficiales durante la tarde, cuando se concentra la mayor probabilidad de lluvia. El reporte de las últimas 24 horas no registró precipitación en las 11 estaciones del estado, con máximas de 34 grados en Peñamiller y 33 en Jalpan.

El pronóstico llega en plena temporada de lluvias, periodo en el que los chubascos en Querétaro e Hidalgo y los avisos por escurrimientos se han vuelto recurrentes. La vigilancia se mantiene tras el pronóstico de chubascos emitido días atrás para la entidad.

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