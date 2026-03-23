Chubascos y rachas de viento de hasta 50 km/h para Querétaro e Hidalgo

Conagua pronostica intervalos de chubascos de 5 a 25 mm con ambiente frío por la mañana y templado por la tarde.

Cielo nublado con pronóstico de chubascos y viento en Querétaro según Conagua marzo 2026

Mapa de sistemas meteorológicos actuales publicado por la Conagua el 23 de marzo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, se registrarán durante las próximas horas en Querétaro e Hidalgo, según el aviso meteorológico número 163 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las rachas de viento podrían alcanzar los 50 km/h en ambos estados, con riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las precipitaciones obedecen a una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie que afecta gran parte de la Mesa Central.

El organismo federal advirtió que las lluvias podrían provocar el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en zonas vulnerables. Ambos estados aparecen también en la franja de temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas, un dato relevante para comunidades rurales de la Sierra Gorda queretana y la sierra hidalguense.

Para la capital de Querétaro, el pronóstico marca una mínima de 7 °C durante la madrugada y una máxima de 28 °C por la tarde, con 60% de probabilidad de lluvia.

El cielo se mantendrá medio nublado a nublado a lo largo del día. Quienes transiten por carreteras serranas deben considerar posibles bancos de niebla que reducirán la visibilidad en tramos elevados.

En las últimas 24 horas no se registró precipitación en las estaciones climatológicas del estado. La zona más cálida fue Peñamiller, con 33 °C de máxima, mientras que las estaciones de Derivadora San José y Constitución de 1917 marcaron las mínimas más bajas: 7 °C.

Onda de calor persiste en el norte y occidente de México

A nivel nacional, la jornada estará marcada por un contraste notable. Mientras la Mesa Central recibe chubascos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del país.

La onda de calor continúa en el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango, el centro y sur de Jalisco, el este de Colima, y zonas de Guerrero y Oaxaca. A partir de hoy se suma Michoacán y el suroeste de Chiapas.

El este de Sonora encabeza los registros extremos, con máximas previstas de 40 a 45 °C. Un nuevo frente frío, además, se aproxima a la frontera norte y noreste, lo que generará rachas de viento de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

¿Qué precauciones tomar ante los chubascos en Querétaro?

La Conagua recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundables durante las lluvias y asegurar estructuras que puedan verse afectadas por las rachas de viento.

Los intervalos de chubascos en la Mesa Central podrían repetirse durante los próximos días conforme persista la configuración atmosférica actual, de acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas disponible en el sitio del SMN.

clima lluvias medio ambiente

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