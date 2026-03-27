San Juan del Río, 27 de marzo de 2026. — El ingreso del frente frío número 42 al norte de México modificará las condiciones atmosféricas en la Mesa Central durante las próximas 48 horas, con rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Querétaro y superiores a los 58 km/h en Hidalgo, según el aviso meteorológico emitido este viernes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua. Sin probabilidad de lluvia para la entidad queretana, el panorama apunta a mañanas frías y tardes cálidas.
El sistema frontal interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y generará chubascos en el norte y noreste del país, aunque la región central quedará al margen de las precipitaciones.
Para Querétaro, el SMN prevé cielo parcialmente nublado con ambiente frío durante las primeras horas en zonas altas y condiciones cálidas a calurosas por la tarde.
La temperatura en la capital oscilará entre 7 y 28°C este viernes; para el sábado, los modelos meteorológicos ubican la máxima en 25°C y la mínima en 10°C, con rachas que podrían alcanzar los 58 km/h.
El domingo se perfila ligeramente más fresco. Los registros anticipan una máxima de 26°C y mínima de 8°C en Santiago de Querétaro, con vientos del este de 21 a 48 km/h.
A partir del lunes, el escenario cambia: la probabilidad de lluvia se eleva a 90% con acumulados de hasta 2.5 milímetros.
Hidalgo resentirá más el viento y las heladas en zonas serranas
En Hidalgo, el efecto del frente frío será más pronunciado. Pachuca registrará temperaturas máximas de apenas 16°C el sábado —un descenso notable respecto a los 21°C de este viernes— con rachas de hasta 58 km/h de componente noreste. Las zonas altas de la entidad experimentarán ambiente frío durante la madrugada, con mínimas que podrían descender hasta los 4°C el domingo.
Las últimas 24 horas en Querétaro no registraron precipitación alguna, informó la Conagua. Las temperaturas máximas observadas fueron de 30°C en Juriquilla, 29°C en la Derivadora San José, El Batán y Carrillo, y 28.5°C en el Observatorio Querétaro.
En contraste, San Ildefonso marcó una mínima de 4°C, evidencia de la amplitud térmica característica de la zona serrana del estado.
¿Qué precauciones tomar ante las rachas de viento este fin de semana?
La Conagua advirtió que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en ambas entidades. Se recomienda asegurar objetos en azoteas y patios, evitar estacionarse bajo estructuras metálicas endebles y circular con precaución en tramos carreteros expuestos a ráfagas, particularmente en las autopistas que cruzan zonas elevadas entre Querétaro e Hidalgo.