"El objetivo de cualquier país es la soberanía energética", declaró en la conferencia matutina.

La red nacional de gasoductos suma 21 mil 149 kilómetros; cuatro nuevos ductos en construcción sumarán más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios. rotativo.com.mx

La inversión se reparte entre dos organismos. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) absorberá la mayor parte con 87 mil mdp; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canalizará 53 mil mdp.

Los recursos abasteceran las 13 nuevas centrales termoeléctricas ya en construcción o etapa de conclusión y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) del Plan México, además de la renovación de instalaciones.

El plan llega en un contexto en que gobernadores de estados industriales, como el queretano Mauricio Kuri González, han señalado el déficit energético regional como el principal freno para atraer nuevas empresas.

La red nacional de gasoductos suma 21 mil 149 kilómetros; cuatro nuevos ductos en construcción sumarán más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios. rotativo.com.mx

Cuatro gasoductos se construyen en este momento. Sumarán más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios de capacidad: el Centauro del Norte Tramo 1 estará listo en noviembre de este año; el Cuxtal II, en mayo de 2027; el Tramo 2 y la Re-ruta Guaymas-El Oro, en diciembre de 2028.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que la red operativa se distribuye entre CENAGAS (10 mil 87 km), la CFE (7 mil 666 km) y Pemex junto con privados (3 mil 396 km). La demanda industrial nacional ha presionado ese mapa incluso en entidades que ya reciben energía adicional de la Federación.

CENAGAS invertirá 87 mil mdp en tres nuevos gasoductos y 41 proyectos de renovación

El director general del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, precisó que su organismo desarrollará el Coatzacoalcos II en Veracruz, el Naco-Hermosillo-Guaymas en Sonora y el Libramiento Reynosa en Tamaulipas, además de 41 proyectos de modernización.

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La CFE proyecta una segunda fase de gasoductos en el centro y sur del país con capacidad adicional de 2 mil 583 millones de pies cúbicos diarios: los ramales Cosoleacaque, Paraíso y Tula, más la Re-ruta Tuxpan-Tula Oeste y la conexión Tula-Villa de Reyes, todos con fechas por definir.

El sector energético en Querétaro —donde Siemens Energy amplía su centro de competencias para turbinas de gas— es uno de los territorios que observan este calendario con interés directo.

¿Qué gasoductos del plan federal beneficiarán al centro del país?

Los ramales Tula y la Re-ruta Tuxpan-Tula-Villa de Reyes corresponden a la zona centro, aunque la Secretaría de Energía no definió fechas de entrada en operación para ninguno de los tres tramos.

La red nacional de gasoductos suma 21 mil 149 kilómetros; cuatro nuevos ductos en construcción sumarán más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios. rotativo.com.mx

Las 13 centrales que dependerán de esta infraestructura se ubican en Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Durango, Yucatán, Sonora y Manzanillo.

En conjunto generarán 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción. La primera en entrar en servicio fue la de Manzanillo, el 17 de abril; las de Mérida y González Ortega, Baja California, estaban previstas para este mayo.

Para el corredor industrial del centro del país, la escasez de ingenieros eléctricos —documentada en Querétaro y otras entidades— asoma como el siguiente cuello de botella para ejecutar el plan en tiempo.