Profepa clausura carbonera con 2,400 kg de carbón en Durango

Inspectores aseguraron 2,400 kg de carbón y 20 m³ de huizache; sitio no acreditó legal procedencia.

Carbón vegetal y madera de huizache aseguradas por Profepa en carbonera clandestina de Nuevo Ideal, Durango.

Inspectores federales documentaron 2,400 kilogramos de carbón vegetal en una carbonera clandestina de Nuevo Ideal, Durango, sin documentación oficial.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 07, 2026
Mariana Torres García

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Nuevo Ideal, Durango, 7 de mayo de 2026. —Dos mil 400 kilogramos de carbón vegetal y 20 metros cúbicos de madera en rollo de huizache. Esa es la carga que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró precautoriamente en una carbonera de Nuevo Ideal, Durango, tras detectar irregularidades en su operación y la falta de documentación que acreditara la legal procedencia de las materias primas forestales. La autoridad ambiental impuso además la clausura total temporal del sitio.

El procedimiento administrativo en curso definirá las sanciones que enfrente el responsable del establecimiento. La carbonera operaba con materias primas que carecían del aviso de funcionamiento ni el código de identificación que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para garantizar la trazabilidad del producto forestal.

El operativo se enmarca en una serie de intervenciones federales contra la tala clandestina desplegadas en distintas entidades del país.

Carb\u00f3n vegetal y madera de huizache aseguradas por Profepa en carbonera clandestina de Nuevo Ideal, Durango. Inspectores federales documentaron 2,400 kilogramos de carbón vegetal en una carbonera clandestina de Nuevo Ideal, Durango, sin documentación oficial.

El huizache (Acacia spp.) es una especie clave de los matorrales del semidesierto del norte de México y su sobreexplotación para producción de carbón presiona ecosistemas que ya enfrentan estrés hídrico.

La autoridad ambiental no precisó la superficie afectada por la extracción, ni el número de tocones detectados en torno al sitio inspeccionado.

Tampoco difundió el nombre del propietario de la carbonera, dato que se reservará para el expediente administrativo, en línea con los procedimientos abiertos por daño ambiental documentados en otras zonas del país.

La Profepa anunció que dará seguimiento al expediente para determinar las acciones legales y ambientales que correspondan. La sanción al responsable depende del avance del procedimiento administrativo, sin fecha pública de resolución. La dependencia mantiene expedientes abiertos por presunto daño ambiental en distintos estados del país.

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