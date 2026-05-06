60 mil productores del campo cancelan deudas impagables en México

Gobierno federal liquida créditos menores a 397 mil pesos; mujeres son las primeras en acceder.

Pequeños productores agropecuarios en México acceden al programa Volver a Crecer para liquidar adeudos de la FND en mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta "Volver a Crecer" para cancelar deudas impagables del campo en México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 06, 2026
Mariana Torres García

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México, 6 de mayo de 2026. — Cuarenta y un mil sesenta pequeños productores agropecuarios en México quedarán libres de adeudo sin pagar un centavo adicional, y otros 18 mil 907 recibirán un descuento del 30 por ciento sobre su saldo.

Son los alcances del programa "Volver a Crecer", que el gobierno federal presentó este miércoles para liquidar o reestructurar 69 mil 658 créditos impagables ante la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), en beneficio de 59 mil 967 productoras y productores de todo el país.

La cancelación total alcanza a 11 mil 761 mujeres y 29 mil 299 hombres con adeudos menores a 45 mil Unidades de Inversión —equivalentes a 397 mil 551 pesos—, precisó Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), responsable de administrar la cartera.

Peque\u00f1os productores agropecuarios en M\u00e9xico acceden al programa Volver a Crecer para liquidar adeudos de la FND en mayo de 2026 La presidenta Claudia Sheinbaum presenta "Volver a Crecer" para cancelar deudas impagables del campo en México. rotativo.com.mx

Entre los posibles beneficiarios figuran pequeños productores queretanos, donde ejidos agrícolas de municipios como San Juan del Río han enfrentado restricciones de acceso a programas federales por irregularidades en títulos y adeudos previos.

Fernández Balboa subrayó que el 99.9 por ciento de las mujeres con créditos activos en la FND tendrán sus adeudos resueltos. Son también las primeras en iniciar: los 13 mil 400 trámites femeninos arrancan en mayo.

Las familias del campo en Querétaro y el resto del país —46 mil 567 hombres beneficiarios— comienzan en junio. El proceso es personal, directo y sin costo.

Plazos de 36 meses y tasa de 8.5% para el resto

Para quienes tienen créditos entre 45 mil UDIS y 10 millones de pesos —un mil 639 mujeres y 17 mil 268 hombres—, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, detalló un nuevo esquema: descuento del 30 por ciento en capital e intereses con mensualidades distribuidas en 12 a 36 meses a tasa de 8.5 por ciento.

La dependencia garantizó que la implementación no requiere ampliación del presupuesto federal. El sector agropecuario en Querétaro registró crecimiento de 28.2 por ciento en el tercer trimestre de 2025, según el INEGI, en un estado donde más de medio millón de personas están vinculadas a actividades del campo, de acuerdo con datos de la SEDEA.

Peque\u00f1os productores agropecuarios en M\u00e9xico acceden al programa Volver a Crecer para liquidar adeudos de la FND en mayo de 2026 La presidenta Claudia Sheinbaum presenta "Volver a Crecer" para cancelar deudas impagables del campo en México. rotativo.com.mx

Quienes deseen acceder tienen tres vías de contacto: los puntos de atención del INDEP distribuidos en 43 ciudades del país, el correo solicitudesatencion@fnd.gob.mx o el 55 97 63 07 39. Quienes concluyan el proceso recibirán carta de finiquito, desistimiento de acciones legales, liberación de garantías y actualización en el Buró de Crédito que les abrirá acceso a nuevos financiamientos.

La subsecretaria Bonilla Rodríguez definió la cartera como créditos que en su momento se volvieron irrecuperables bajo condiciones normales, un criterio que también guió la estrategia económica federal que en abril redujo el costo de la canasta básica de mil 039 a 910 pesos.

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