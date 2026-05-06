San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — La Secretaría de Servicios Públicos Municipales extrajo 327 toneladas de azolve de los drenes pluviales de San Juan del Río en el desazolve de 6,200 metros lineales rumbo a la temporada de lluvias 2026, según expuso su titular Ernesto Mora Rico al cierre de la primera vuelta de limpieza a los 27 drenes pluviales que opera el municipio.
La intervención fue paralela a la recolección de 60 toneladas de tiliches en colonias cercanas a esos cauces.
La preparación confronta el antecedente más fresco. La temporada de lluvias 2025 superó los 600 milímetros y se ubicó entre las más intensas de los últimos años en San Juan del Río, según el reporte municipal.
Ese referente histórico empujó a la administración a escalar las intervenciones desde enero, antes de la fecha tradicional de arranque de operativos preventivos.
Las cifras del operativo separan tres frentes para evitar lecturas equivalentes. El desazolve de drenes pluviales acumula 327 toneladas extraídas en 6,200 metros lineales que cubren la primera vuelta a los 27 drenes pluviales del territorio.
La limpieza de rejillas reporta 67 toneladas. Y un tercer flanco contabiliza 60 toneladas de tiliches recolectados en colonias cercanas, métrica distinta que se reporta por separado.
La infraestructura de bombeo entra al operativo. El municipio opera cinco cárcamos con capacidades de 288 metros cúbicos en Nogales, 620 en La Rueda, 218 en Bosques de San Juan y 172 en C-25 Dumex —el quinto sin capacidad reportada—, con 15 revisiones acumuladas.
La Rueda desaloja 12 pipas por minuto al operar con sus cuatro bombas activas, una capacidad que solo se ve rebasada cuando el río San Juan llega encargado al punto de desfogue. La Comisión Federal de Electricidad alista cuadrilla para fallos eléctricos en cárcamos durante contingencia.
Operativo de drenes pluviales se mantendrá hasta cerrar lluvias 2026
El plazo lo fijó el alcalde Roberto Cabrera Valencia: los trabajos no se detendrán hasta el cierre oficial de la temporada de lluvias. La medida replica la lógica del operativo integral 2025 con 48 acciones preventivas distribuidas en 16 colonias y siete comunidades, con la limpieza de 31 kilómetros del río San Juan como eje central.
La administración no precisó qué colonias quedaron incorporadas en la primera vuelta a los 27 drenes ni el monto de la inversión destinada a los trabajos preventivos.
¿Cuándo arranca el operativo de lluvias en San Juan del Río?
El esquema de respuesta arranca formalmente el 15 de mayo con el puesto de mando único, donde Servicios Públicos se integra con Protección Civil, Obras Públicas y JAPAM.
La estrategia replica el modelo aplicado durante la creciente del río San Juan de septiembre pasado que alcanzó los 100 metros cúbicos por segundo y obligó a recorridos intensivos en Tecnológico, Arrayanes, Santa Fe y La Floresta.