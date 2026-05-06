Servicios Públicos extrae 327 toneladas de drenes en SJR

Servicios Públicos cierra primera vuelta a 27 drenes; dependencia no precisó cuántas colonias se beneficiaron.

Personal de Servicios Públicos Municipales en desazolve de drenes pluviales en San Juan del Río, Querétaro, rumbo a temporada de lluvias 2026

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, expone el balance del operativo de drenes pluviales durante la conferencia del 5 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — La Secretaría de Servicios Públicos Municipales extrajo 327 toneladas de azolve de los drenes pluviales de San Juan del Río en el desazolve de 6,200 metros lineales rumbo a la temporada de lluvias 2026, según expuso su titular Ernesto Mora Rico al cierre de la primera vuelta de limpieza a los 27 drenes pluviales que opera el municipio.

La intervención fue paralela a la recolección de 60 toneladas de tiliches en colonias cercanas a esos cauces.

La preparación confronta el antecedente más fresco. La temporada de lluvias 2025 superó los 600 milímetros y se ubicó entre las más intensas de los últimos años en San Juan del Río, según el reporte municipal.

Ese referente histórico empujó a la administración a escalar las intervenciones desde enero, antes de la fecha tradicional de arranque de operativos preventivos.

Las cifras del operativo separan tres frentes para evitar lecturas equivalentes. El desazolve de drenes pluviales acumula 327 toneladas extraídas en 6,200 metros lineales que cubren la primera vuelta a los 27 drenes pluviales del territorio.

La limpieza de rejillas reporta 67 toneladas. Y un tercer flanco contabiliza 60 toneladas de tiliches recolectados en colonias cercanas, métrica distinta que se reporta por separado.

La infraestructura de bombeo entra al operativo. El municipio opera cinco cárcamos con capacidades de 288 metros cúbicos en Nogales, 620 en La Rueda, 218 en Bosques de San Juan y 172 en C-25 Dumex —el quinto sin capacidad reportada—, con 15 revisiones acumuladas.

La Rueda desaloja 12 pipas por minuto al operar con sus cuatro bombas activas, una capacidad que solo se ve rebasada cuando el río San Juan llega encargado al punto de desfogue. La Comisión Federal de Electricidad alista cuadrilla para fallos eléctricos en cárcamos durante contingencia.

Operativo de drenes pluviales se mantendrá hasta cerrar lluvias 2026

El plazo lo fijó el alcalde Roberto Cabrera Valencia: los trabajos no se detendrán hasta el cierre oficial de la temporada de lluvias. La medida replica la lógica del operativo integral 2025 con 48 acciones preventivas distribuidas en 16 colonias y siete comunidades, con la limpieza de 31 kilómetros del río San Juan como eje central.

La administración no precisó qué colonias quedaron incorporadas en la primera vuelta a los 27 drenes ni el monto de la inversión destinada a los trabajos preventivos.

¿Cuándo arranca el operativo de lluvias en San Juan del Río?

El esquema de respuesta arranca formalmente el 15 de mayo con el puesto de mando único, donde Servicios Públicos se integra con Protección Civil, Obras Públicas y JAPAM.

La estrategia replica el modelo aplicado durante la creciente del río San Juan de septiembre pasado que alcanzó los 100 metros cúbicos por segundo y obligó a recorridos intensivos en Tecnológico, Arrayanes, Santa Fe y La Floresta.

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