San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Doce días de entretenimiento sin peleas de gallos. Esa es la fórmula que el gobierno municipal de San Juan del Río prepara para su feria patronal 2026, programada del 18 al 30 de junio.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, confirmó que el espacio conocido como palenque funcionará exclusivamente como escenario de conciertos, porque actualmente no existen permisos para la actividad gallística.
La cartelera privilegiará regional mexicano, pop y banda, con una restricción expresa: ningún acto cuyo repertorio incluya apología del delito.
El recinto ferial albergará espectáculos en el Teatro del Pueblo, mientras que el centro histórico concentrará las tres fechas de mayor convocatoria: la coronación con declaratoria inaugural, la celebración del día de San Juan el 24 de junio y la clausura el día 30.
Cabrera Valencia calificó el programa como familiar y orientado a lo popular, aunque no reveló nombres de agrupaciones ni estructura de costos. Tampoco precisó el presupuesto total destinado a la organización del evento.
Regional mexicano sin corridos tumbados en el palenque de la feria
La reconversión del palenque —históricamente ligado a las peleas de gallos— responde a la ausencia de permisos vigentes, no a una prohibición municipal explícita.
El alcalde lo planteó con naturalidad: habrá palenque como escenario, "pero sin gallos". La programación musical que ocupará ese espacio se limitará a géneros sin contenido que haga apología de la violencia, una decisión que descarta de entrada los corridos tumbados y subgéneros afines del regional mexicano.
San Juan del Río fue en su momento el municipio con más ganaderías de toro de lidia en el país, según la propia Asociación Nacional de Ganado de Lidia, que ha sesionado en la demarcación.
Cabrera Valencia usó ese argumento para defender la inclusión de corridas de toros en la feria como parte de las fiestas patronales. "Si interponen algún juicio de amparo, tendremos que responder a la interpretación y al criterio de la autoridad judicial", reconoció el munícipe al ser cuestionado sobre los recursos legales que organizaciones animalistas de Querétaro alistan contra la tauromaquia en ferias municipales.
El gobierno municipal no ha dado a conocer la cartelera artística, los precios de acceso al palenque ni al recinto ferial, ni el monto de inversión pública destinado a los 12 días de festividades. Cabrera Valencia indicó que los detalles completos se darán a conocer próximamente.