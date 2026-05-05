Feria de San Juan del Río tendrá palenque sin gallos y vetará narcocorridos

Municipio alista 12 días de feria con regional mexicano en el recinto; no precisó artistas ni presupuesto.

Recinto ferial de San Juan del Río durante preparativos de la feria patronal 2026 en Querétaro — 91 car

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante conferencia de prensa sobre la feria 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Doce días de entretenimiento sin peleas de gallos. Esa es la fórmula que el gobierno municipal de San Juan del Río prepara para su feria patronal 2026, programada del 18 al 30 de junio.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, confirmó que el espacio conocido como palenque funcionará exclusivamente como escenario de conciertos, porque actualmente no existen permisos para la actividad gallística.

La cartelera privilegiará regional mexicano, pop y banda, con una restricción expresa: ningún acto cuyo repertorio incluya apología del delito.

El recinto ferial albergará espectáculos en el Teatro del Pueblo, mientras que el centro histórico concentrará las tres fechas de mayor convocatoria: la coronación con declaratoria inaugural, la celebración del día de San Juan el 24 de junio y la clausura el día 30.

Cabrera Valencia calificó el programa como familiar y orientado a lo popular, aunque no reveló nombres de agrupaciones ni estructura de costos. Tampoco precisó el presupuesto total destinado a la organización del evento.

Regional mexicano sin corridos tumbados en el palenque de la feria

La reconversión del palenque —históricamente ligado a las peleas de gallos— responde a la ausencia de permisos vigentes, no a una prohibición municipal explícita.

El alcalde lo planteó con naturalidad: habrá palenque como escenario, "pero sin gallos". La programación musical que ocupará ese espacio se limitará a géneros sin contenido que haga apología de la violencia, una decisión que descarta de entrada los corridos tumbados y subgéneros afines del regional mexicano.

San Juan del Río fue en su momento el municipio con más ganaderías de toro de lidia en el país, según la propia Asociación Nacional de Ganado de Lidia, que ha sesionado en la demarcación.

Cabrera Valencia usó ese argumento para defender la inclusión de corridas de toros en la feria como parte de las fiestas patronales. "Si interponen algún juicio de amparo, tendremos que responder a la interpretación y al criterio de la autoridad judicial", reconoció el munícipe al ser cuestionado sobre los recursos legales que organizaciones animalistas de Querétaro alistan contra la tauromaquia en ferias municipales.

El gobierno municipal no ha dado a conocer la cartelera artística, los precios de acceso al palenque ni al recinto ferial, ni el monto de inversión pública destinado a los 12 días de festividades. Cabrera Valencia indicó que los detalles completos se darán a conocer próximamente.

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