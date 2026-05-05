Es la quinta ocasión que el alcalde regresa a una comunidad para verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados en las jornadas semanales del esquema "Miércoles". Antes ya había dado seguimiento a los compromisos en Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón y Palma de Romero.

El nuevo programa se suma a la estrategia de salud comunitaria que el ayuntamiento sostiene desde 2025 , año en el que se destinó 1.5 millones de pesos a consultas mensuales en colonias y comunidades sin acceso a IMSS o ISSSTE.

El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Durante el evento, Cabrera Valencia pidió a los vecinos asumir la prevención como pieza central del esquema y replicar la información del programa al interior de cada hogar.

"La salud está en nuestras manos, en nuestras decisiones y en nuestros hábitos. Eso es lo que nos viene a decir el doctor. Este programa tiene alcances, pero lo más importante es la prevención, que ustedes vayan y platiquen con su familia sobre este programa, platicarlo para actuarlo, para hacerlo. En las comunidades tenemos la bondad de ser familias más saludables", expresó el presidente municipal.





El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Cómo operará el consultorio itinerante de Salud por un Mejor San Juan

La coordinadora de Salud Itinerante, Crispina Osornio Valencia, detalló que el esquema funciona a través de un consultorio de primer nivel con carácter rotativo, equipado con personal médico y un cuadro básico de medicamentos para entrega inmediata a la población atendida.

El municipio informó que el consultorio se trasladará cada día a una comunidad distinta, aunque la administración aún no ha publicado el calendario completo de visitas ni la inversión total destinada al programa en 2026.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, sostuvo que el programa busca ampliar el acceso a servicios médicos básicos en las 83 comunidades del territorio sanjuanense y reducir el traslado que las familias rurales hacen a centros de salud para consultas de primer contacto.





El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Comunidades donde iniciará el consultorio itinerante

El primer punto de operación es Puerta de Alegrías, donde el alcalde había asumido el compromiso de instalar el servicio.

La administración no ha difundido la ruta completa del consultorio, aunque el seguimiento del programa "Miércoles" ya ha cubierto Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero y la propia Puerta de Alegrías, lo que perfila a esas localidades como las primeras candidatas dentro del calendario itinerante.

El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx