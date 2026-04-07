Lluvias y rachas de hasta 50 km/h golpearán San Juan del Río

Conagua pronostica intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros con descargas eléctricas en el municipio.

Cielo nublado sobre San Juan del Río con lluvias y rachas de viento previstas por Conagua

Las rachas de viento de hasta 50 km/h representan riesgo para arbolado urbano y anuncios publicitarios en zonas céntricas del municipio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — Cielo nublado, intervalos de chubascos con descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora marcarán el clima de San Juan del Río durante las próximas 24 horas, según el pronóstico emitido este martes por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

El acumulado de lluvia previsto oscila entre 5 y 25 milímetros, con probabilidad de precipitación del 30 por ciento para la cabecera municipal y temperaturas que irán de los 11 a los 31 grados centígrados.

El sistema responsable es el frente número 43, que se extiende con características de estacionario sobre la península de Yucatán y mantiene interacción con un canal de baja presión al interior del territorio nacional.

Esa combinación, sumada al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del golfo de México, originará lluvias y chubascos con tormenta eléctrica en buena parte del centro del país, incluida la Mesa Central donde se ubica Querétaro.

La temporada arrancó hace apenas unos días: como reportó este medio sobre el frente frío 40, marzo cerró con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la entidad.

Para este martes y miércoles, la Conagua coloca a Querétaro dentro del grupo de entidades con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, junto con Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y, según advierte el organismo federal, podrían generar encharcamientos en zonas urbanas con drenaje saturado.

Las rachas de viento son el segundo elemento a vigilar. El boletín ubica a Querétaro en el rango de 10 a 20 kilómetros por hora con ráfagas de 30 a 50 kilómetros por hora durante el periodo de validez, que comenzó a las 06:00 horas de este martes y concluye a las 06:00 horas del miércoles.

Conagua advirtió que esas rachas pueden derribar arbolado urbano y estructuras publicitarias, riesgo que en San Juan del Río se concentra en la zona centro y en los corredores de Avenida Juárez, Paseo Central y la salida a la carretera federal 57.

Lluvias y descargas eléctricas marcan el inicio de la temporada en San Juan del Río

El registro de Protección Civil recuerda que San Juan del Río atravesó en 2025 una de las temporadas de lluvias más intensas de los últimos años, con un acumulado que superó los 600 milímetros y obligó a sesión permanente del comité de lluvias.

Aquella experiencia dejó protocolos actualizados que la dependencia municipal mantiene activos ante el primer episodio de precipitación significativa de la temporada 2026.

¿Qué hacer si cae una tormenta eléctrica en San Juan del Río?

Las recomendaciones de Protección Civil para episodios con descargas eléctricas son tres: evitar guarecerse bajo árboles aislados o estructuras metálicas a la intemperie, suspender actividades al aire libre en zonas abiertas como campos deportivos y parques, y desconectar aparatos eléctricos sensibles del tendido doméstico cuando la tormenta se acerque al perímetro habitado.

Quienes circulen en carretera durante la lluvia deben extremar la regla de los tres segundos de distancia con el vehículo de adelante y reducir velocidad de manera proporcional a la pérdida de visibilidad, recomendaciones que el municipio ya difundió ante el flujo vehicular de Semana Santa en las carreteras sanjuanenses.

El boletín 193 de Conagua mantiene además vigilancia sobre la masa de aire polar asociada al frente 43, que conserva bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México y un evento de "Norte" en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para Querétaro, sin embargo, el escenario inmediato es de lluvias dispersas con tormenta eléctrica y enfriamiento moderado en zonas altas durante la madrugada del miércoles, cuando la mínima en la cabecera municipal podría ubicarse cerca de los 11 grados centígrados.

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