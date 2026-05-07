Caen cinco árboles en 48 horas y SJR alerta temporada con El Niño

El alcalde citó al SMN, dispuso atención 24/7 y pidió reportes ciudadanos al 911.

Roberto Cabrera Valencia advierte temporada intensa de lluvias y reporta árboles caídos en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante el encuentro con medios sobre el operativo de temporada de lluvias 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Cinco árboles caídos en dos días son el primer saldo visible de la temporada de lluvias 2026 en San Juan del Río, donde el alcalde Roberto Cabrera Valencia advirtió este miércoles que el municipio se prepara para precipitaciones torrenciales que se intensificarán en octubre y noviembre.

El presidente municipal citó al Servicio Meteorológico Nacional para informar que el ciclo viene marcado por el calentamiento de los océanos atribuible al fenómeno El Niño y aseguró que la coordinación con Protección Civil opera las 24 horas para atender emergencias por reportes al 911.

El derribe de arbolado urbano se concentró el martes y miércoles. Tres ejemplares cayeron el primer día y dos más al siguiente, con presencia detectada en la delegación La Llave, en San Pedro Ahuacatlán y en la zona centro.

Cabrera Valencia explicó que las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública atendieron cada incidente con maniobras de retiro y restablecimiento de la vialidad en cuestión de minutos.

La preparación municipal arrancó semanas antes. La administración reportó 7 mil 200 metros lineales de drenes intervenidos y 15 mil metros cuadrados de deshierbe entre enero y abril, en colonias como La Floresta, México, Santa Fe, Granjas Banthí, Arrayanes y Los Olivos.

El año pasado, San Juan del Río superó los 600 milímetros de precipitación acumulada, la temporada más intensa de la última década.

El factor que el alcalde considera de mayor riesgo es la cuenca alta del río San Juan, que conduce escurrimientos desde territorio mexiquense hacia las presas queretanas.

La plaga del lirio acuático tapiza ya cuatro embalses del estado, entre ellos Constitución 1917, la principal del estado con 66.08 millones de metros cúbicos de capacidad instalada en territorio sanjuanense. Cabrera Valencia anticipó que las semanas de octubre y noviembre concentrarán la mayor presión hidrológica del ciclo.

Reportes ciudadanos al 911 y comunicación digital

El presidente municipal pidió a la población usar el número 911 para reportar cualquier incidencia relacionada con las lluvias y solicitó a los medios locales replicar las infografías que el municipio difundirá por redes sociales.

"Estamos para las lluvias 24-7", enfatizó Cabrera Valencia durante el encuentro con representantes de prensa, en el que reconoció el trabajo del director de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, en la atención de las primeras incidencias del temporal.

¿Cuándo arranca la temporada oficial de lluvias?

La temporada oficial de lluvias arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, con probabilidad establecida de El Niño durante el ciclo según la Conagua.

El arranque anticipado con chubascos eléctricos en abril ya quedó como antecedente en los registros municipales. El gobierno municipal no precisó si los reportes ciudadanos al 911 han sumado más caídas de arbolado fuera de las cinco contabilizadas oficialmente.

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