San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Cinco árboles caídos en dos días son el primer saldo visible de la temporada de lluvias 2026 en San Juan del Río, donde el alcalde Roberto Cabrera Valencia advirtió este miércoles que el municipio se prepara para precipitaciones torrenciales que se intensificarán en octubre y noviembre.
El presidente municipal citó al Servicio Meteorológico Nacional para informar que el ciclo viene marcado por el calentamiento de los océanos atribuible al fenómeno El Niño y aseguró que la coordinación con Protección Civil opera las 24 horas para atender emergencias por reportes al 911.
El derribe de arbolado urbano se concentró el martes y miércoles. Tres ejemplares cayeron el primer día y dos más al siguiente, con presencia detectada en la delegación La Llave, en San Pedro Ahuacatlán y en la zona centro.
Cabrera Valencia explicó que las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública atendieron cada incidente con maniobras de retiro y restablecimiento de la vialidad en cuestión de minutos.
La preparación municipal arrancó semanas antes. La administración reportó 7 mil 200 metros lineales de drenes intervenidos y 15 mil metros cuadrados de deshierbe entre enero y abril, en colonias como La Floresta, México, Santa Fe, Granjas Banthí, Arrayanes y Los Olivos.
El año pasado, San Juan del Río superó los 600 milímetros de precipitación acumulada, la temporada más intensa de la última década.
El factor que el alcalde considera de mayor riesgo es la cuenca alta del río San Juan, que conduce escurrimientos desde territorio mexiquense hacia las presas queretanas.
La plaga del lirio acuático tapiza ya cuatro embalses del estado, entre ellos Constitución 1917, la principal del estado con 66.08 millones de metros cúbicos de capacidad instalada en territorio sanjuanense. Cabrera Valencia anticipó que las semanas de octubre y noviembre concentrarán la mayor presión hidrológica del ciclo.
Reportes ciudadanos al 911 y comunicación digital
El presidente municipal pidió a la población usar el número 911 para reportar cualquier incidencia relacionada con las lluvias y solicitó a los medios locales replicar las infografías que el municipio difundirá por redes sociales.
"Estamos para las lluvias 24-7", enfatizó Cabrera Valencia durante el encuentro con representantes de prensa, en el que reconoció el trabajo del director de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, en la atención de las primeras incidencias del temporal.
¿Cuándo arranca la temporada oficial de lluvias?
La temporada oficial de lluvias arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, con probabilidad establecida de El Niño durante el ciclo según la Conagua.
El arranque anticipado con chubascos eléctricos en abril ya quedó como antecedente en los registros municipales. El gobierno municipal no precisó si los reportes ciudadanos al 911 han sumado más caídas de arbolado fuera de las cinco contabilizadas oficialmente.