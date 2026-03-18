Querétaro — 18 de marzo de 2026. —Las obras relacionadas con el tren México–Querétaro avanzan en la zona de El Cerrito con la meta de concluir antes de junio, según informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño.

Una vez terminada esa etapa, las intervenciones de mayor magnitud se trasladarán a Bernardo Quintana, donde se contempla la ampliación del puente como parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario.

El proyecto mantiene reuniones semanales entre autoridades municipales, instancias federales y equipos técnicos para coordinar la implementación en la entidad. En estos encuentros participan la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de agrupaciones de ingenieros que realizan el análisis técnico de la obra.

Gudiño detalló que los municipios por donde pasará el tren —San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y Pedro Escobedo— elaboran propuestas de obras complementarias enfocadas en movilidad urbana. "Lo importante es que estas obras vayan acompañadas de proyectos complementarios de movilidad", señaló.

Para El Marqués, aún no existe definición oficial sobre la ubicación de la estación, aunque se ha identificado un predio en Santa María Begoña como posible opción. El funcionario advirtió que esa zona presenta limitaciones de movilidad, por lo que se trabaja en propuestas para mejorar las condiciones urbanas del municipio.

Bernardo Quintana y la capital, próximas etapas del tren México–Querétaro

En la capital queretana, el municipio desarrolla proyectos para facilitar el acceso a la zona donde se ubicaría la estación, cercana a la antigua terminal ferroviaria, un área que actualmente presenta complicaciones viales. El secretario de Gobierno explicó que sin infraestructura urbana adecuada, la operación del sistema ferroviario podría verse afectada.

Antes de iniciar las intervenciones en Bernardo Quintana, comenzarán estudios técnicos en esa zona en los próximos días. Estos análisis definirán los detalles de la ampliación del puente y prepararán su ejecución.

¿Cuándo arrancan los trabajos en Bernardo Quintana?

Aunque no se cuenta con un porcentaje oficial de avance, el compromiso es que El Cerrito quede concluido antes de junio. Será entonces cuando inicien las obras de mayor magnitud en Bernardo Quintana, donde la ampliación del puente representa la intervención principal para la adecuación vial que requiere el tren México–Querétaro en su paso por la zona metropolitana.